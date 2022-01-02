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Haberler Galeri Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler’den yılbaşı gecesi aşk pozu

Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler’den yılbaşı gecesi aşk pozu

Ünlü oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrılarak iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı Hadise, yeni yılda Kıbrıs'ta sahne aldı. Aşkları tam gaz devam eden Hadise ile Mehmet Dinçerler ikilisi yeni yıla da beraber girdi. Ünlü şarkıcı son olarak ünlü kahve zincirlerinin sahibi sevgilisi ile el ele pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Hadise'nin Instagram hesabından paylaştığı romantik kare beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 02.01.2022 13:50
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Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler’den yılbaşı gecesi aşk pozu

Ünlü popçu Hadise, 2022 senesine Kıbrıs'ta sahne alarak karşıladı. Hadise, geceye orkestrası ve dansçılarıyla imzasını attı

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Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler’den yılbaşı gecesi aşk pozu

Bu özel gecede Hadise'ye sevgilisi Mehmet Dinçerler eşlik etti. Ünlü şarkıcı Dinçerler sahneden seslendi. Hadise, "Sevdiğim adam burada… İyi ki geldin, iyi ki varsın hayatımda…" dedi.

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Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler’den yılbaşı gecesi aşk pozu

EL ELE POZ GECEYE DAMGA VURDU

Yaşanan bu aşk dolu gece sonrasında ünlü şarkıcıdan sosyal medyada bir paylaşım geldi. Hadise, yeni yıl pozunda Mehmet Dinçerler'le el ele pozunu yayınladı. Hadise'nin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler’den yılbaşı gecesi aşk pozu

Hadise, Mehmet Dinçerler ile yeni yılı sahne alacağı Kıbrıs'ta karşıladı. Sevgilisiyle birlikte önceki gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen şarkıcının, objektiflerden kaçmak için sürekli başını öne eğmesi dikkat çekti.

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Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler’den yılbaşı gecesi aşk pozu

DİNÇERLER'İN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Kendilerine eşlik eden özel güvenlik görevlisi eşliğinde yürüyen ikiliden Hadise, güvenlik kontrolüne kadar başı önde yürüdü. Dinçerler ise sevgilisinin aksine rahat tavırlar sergiledi.