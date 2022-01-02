Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler’den yılbaşı gecesi aşk pozu

Ünlü oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrılarak iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı Hadise, yeni yılda Kıbrıs'ta sahne aldı. Aşkları tam gaz devam eden Hadise ile Mehmet Dinçerler ikilisi yeni yıla da beraber girdi. Ünlü şarkıcı son olarak ünlü kahve zincirlerinin sahibi sevgilisi ile el ele pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Hadise'nin Instagram hesabından paylaştığı romantik kare beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.