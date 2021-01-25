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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İlker Kaleli'nin yeni halini gören tanıyamadı! Dizi için bambaşka biri oldu İlker Kaleli'nin yeni halini gören tanıyamadı! Dizi için bambaşka biri oldu
1970'li yıllarda Asya seyahatindeki Batılı turistleri öldüren seri katil Charles Sobhraj'ın hayatını anlatan 'The Serpent'ta adlı dizide rol alan İlker Kaleli'nin sahneleri ortaya çıktı. Dizide hippiyi canlandıran Kaleli'nin son hali görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 25.01.2021 12:15
İlker Kaleli'nin uluslararası proje "The Serpent"taki merakla beklenen sahneleri; dizinin İngiltere'de BBC One'da yayınlanmaya başlamasıyla ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'in haberine göre, 1970'li yıllarda, Asya seyahatine giden Batılı hippileri hedef alan seri katil Charles Sobhraj'ın hayatını konu alan dizide, Türkiye'den İlker Kaleli oynamıştı.
Kaleli, 70'lere özgü kıyafeti, tespih kolyesi ve uzun saçlarıyla dizinin özellikle ikinci bölümüne damgasını vuruyor.
20 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Tom Shankland'ın yönettiği Toby Finlay ve Richard Warlow'un yazdığı Tahar Rahim, Jenna Coleman ve Ellie Bamber'ın rol aldığı dizi İngiltere ve İrlanda'da BBC One'da yayınlandıktan sonra dijital platformda gösterilecek.
Sekiz bölümlük "The Serpent", en az 20 kişiyi öldürdüğü düşünülen Sobhraj'ın hayatına ışık tutuyor.