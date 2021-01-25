25 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Ceylan’dan hayat kurtaran hamle! Savaş başlıyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Ceylan’dan hayat kurtaran hamle! Savaş başlıyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hayriye Ana'nın ölümü Çakırbeylileri yıkarken Hızır Çakırbeyli bir yandan da içlerindeki hainin peşine düştü. Hızır Reis, Ceylan'ın hayat kurtaran hamlesiyle kendisine kurulan pusudan kurtulurken Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan aldı. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 25.01.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 12:57
  • 1
  • 7
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Ceylan’dan hayat kurtaran hamle! Savaş başlıyor

Hayriye Çakırbeyli'nin ani ölümü Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Ceylan’dan hayat kurtaran hamle! Savaş başlıyor

Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.

  • 3
  • 7
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Ceylan’dan hayat kurtaran hamle! Savaş başlıyor

Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar.

  • 4
  • 7
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Ceylan’dan hayat kurtaran hamle! Savaş başlıyor

Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

  • 5
  • 7
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Ceylan’dan hayat kurtaran hamle! Savaş başlıyor

Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar.