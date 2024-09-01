01 Eylül 2024, Pazar
İlk kez paylaştı! Mert Demir ile Serenay Sarıkaya verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı!
'Ateşe Düştüm' şarkısıyla bir anda popüler olan Mert Demir ile güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ilişkisi dolu dizgin devam ederken ikili, verdiği pozlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sarıkaya ve Demir'in ilişkisi, bazılarına göre sadece bir reklam stratejisi olarak görülüyordu. Ancak ünlü çift, son paylaşımlarıyla samimi ve neşeli anlarını gözler önüne serdi. İşte o kareler...
Giriş Tarihi: 01.09.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 11:01