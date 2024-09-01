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Haberler Galeri İlk kez paylaştı! Mert Demir ile Serenay Sarıkaya verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı!

İlk kez paylaştı! Mert Demir ile Serenay Sarıkaya verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı!

'Ateşe Düştüm' şarkısıyla bir anda popüler olan Mert Demir ile güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ilişkisi dolu dizgin devam ederken ikili, verdiği pozlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sarıkaya ve Demir'in ilişkisi, bazılarına göre sadece bir reklam stratejisi olarak görülüyordu. Ancak ünlü çift, son paylaşımlarıyla samimi ve neşeli anlarını gözler önüne serdi. İşte o kareler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.09.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 11:01
İlk kez paylaştı! Mert Demir ile Serenay Sarıkaya verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı!

Oyunculuğu ve güzelliğiyle sıkça gündeme gelen Serenay Sarıkaya ile 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla popülerlik kazanan Mert Demir'in aşkı, tam gaz devam ediyor.

İlk kez paylaştı! Mert Demir ile Serenay Sarıkaya verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı!

Son olarak, 'Şahmaran' ve 'Kimler Geldi Kimler Geçti' ile dikkat çeken başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir ile birlikte çekildiği pozları Instagram hesabından paylaştı.

İlk kez paylaştı! Mert Demir ile Serenay Sarıkaya verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı!

Paylaşımına "Flashbacks of SS" notunu düşen Sarıkaya, kalp ve alev emojisine de yer verdi. Mert Demir ise Serenay Sarıkaya'ya yanıt olarak kalp emojisi bıraktı.

İlk kez paylaştı! Mert Demir ile Serenay Sarıkaya verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı!

Ünlü çiftin Instagram'da paylaştığı pozlar ise kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Diğer yandan, birçok kullanıcı çiftin uyumuna ve birlikteki görüntülerine övgüler yağdırdı.

İlk kez paylaştı! Mert Demir ile Serenay Sarıkaya verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı!

Sarıkaya'nın gönderilerine bazı sosyal medya kullanıları 'Harikasınız', 'Çok şükür beraber fotolar gördük ya', 'Yeni proje gelmiş', 'Ateşe düştüm' gibi yorumlar geldi.