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İLK BÖLÜMÜYLE İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI! Çöp Adam nerede çekiliyor? Çöp Adam yalısı nerede, hangi semtte?

Ekranların yeni yapımlarından biri olan Çöp Adam dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek ekranlara uyarlandı. Dün akşam ilk defa izleyici karşısına çıkan Çöp Adam'ın çekildiği yer merak konusu oldu. Peki, Çöp Adam nerede çekiliyor? Çöp Adam yalısı nerede, hangi semtte? İşte, dizi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.12.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 16:51
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İLK BÖLÜMÜYLE İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI! Çöp Adam nerede çekiliyor? Çöp Adam yalısı nerede, hangi semtte?

Star TV'nin merakla beklenilen dizisi Çöp Adam, dün ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği yeni dizi Çöp Adam'ın 2. Bölüm tanıtımı ise büyük ilgi gördü. Çarpıcı hikayesi ve oyuncularıyla dikkat çeken dizi şimdiden çok konuşulmaya başladı. İşte, dizi hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İLK BÖLÜMÜYLE İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI! Çöp Adam nerede çekiliyor? Çöp Adam yalısı nerede, hangi semtte?

ÇÖP ADAM DİZİSİ NEREDE, HANGİ SEMTTE ÇEKİLİYOR?

Çöp Adam dizisinin çekimleri İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştiriliyor. Beykoz ilçesinde yer aldığı söyleniyor. Ancak yalının kime ait olduğu hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor.

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İLK BÖLÜMÜYLE İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI! Çöp Adam nerede çekiliyor? Çöp Adam yalısı nerede, hangi semtte?

ÇÖP ADAM GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

Çöp Adam dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinleniyor. Dizinin senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz yazıyor. Sıra dışı bir şekilde yolları kesişen Tamer ve Peri'nin başından geçen hikayeyi anlatıyor.

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İLK BÖLÜMÜYLE İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI! Çöp Adam nerede çekiliyor? Çöp Adam yalısı nerede, hangi semtte?

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam dizisinin oyuncu kadrosunda Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

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İLK BÖLÜMÜYLE İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI! Çöp Adam nerede çekiliyor? Çöp Adam yalısı nerede, hangi semtte?

ÇÖP ADAM'IN KONUSU NE?

Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer'i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.