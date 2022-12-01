İLK BÖLÜMÜYLE İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI! Çöp Adam nerede çekiliyor? Çöp Adam yalısı nerede, hangi semtte?

Ekranların yeni yapımlarından biri olan Çöp Adam dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek ekranlara uyarlandı. Dün akşam ilk defa izleyici karşısına çıkan Çöp Adam'ın çekildiği yer merak konusu oldu. Peki, Çöp Adam nerede çekiliyor? Çöp Adam yalısı nerede, hangi semtte? İşte, dizi hakkında merak edilenler...