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Haberler Galeri Türkücü Ceylan kayınvalide oldu! Geçirdiği operasyonlarla eski halinden eser kalmayan Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt evlendi! İşte ilk kareler

Türkücü Ceylan kayınvalide oldu! Geçirdiği operasyonlarla eski halinden eser kalmayan Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt evlendi! İşte ilk kareler

Ufak yaştan bu yana sahnelerin tozunu yutan türkücü Ceylan'ın yeni tarzı oldukça şaşırtırken Melodi Bozkurt'un evlilik haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ceylan'ın değişimi hayrete düşürürken esas bomba kızı Melodi'den geldi. Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt, Ozan Özgül ile Toronto'da dünya evine girdi. Taze kayınvalide Ceylan, kızının mutlu gününü sosyal medya hesabından paylaştı…

Giriş Tarihi: 01.12.2022 16:25
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Türkücü Ceylan kayınvalide oldu! Geçirdiği operasyonlarla eski halinden eser kalmayan Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt evlendi! İşte ilk kareler

Türkücü Ceylan kayınvalide oldu. Kızı Melodi Bozkurt bir süredir birlikte olduğu Ozan Özgül ile evlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkücü Ceylan kayınvalide oldu! Geçirdiği operasyonlarla eski halinden eser kalmayan Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt evlendi! İşte ilk kareler

Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt ile Ozan Özgül, Toronta'da evlendi.

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Türkücü Ceylan kayınvalide oldu! Geçirdiği operasyonlarla eski halinden eser kalmayan Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt evlendi! İşte ilk kareler

Şarkıcı Ceylan, kızının mutlu gününü sosyal medyadan paylaştı.

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  • 179
Türkücü Ceylan kayınvalide oldu! Geçirdiği operasyonlarla eski halinden eser kalmayan Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt evlendi! İşte ilk kareler

ELLERİNİZ HİÇ AYRILMASIN

Ceylan, kızı ve damadının olduğu fotoğrafı 'Rabbime şükürler olsun bugünleri de gördüm. Yavrularım elleriniz hiç ayrılmasın sizi çook seviyorum bir ömür boyu mutlu olun inşallah' notuyla sosyal medyadan paylaştı.

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Türkücü Ceylan kayınvalide oldu! Geçirdiği operasyonlarla eski halinden eser kalmayan Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt evlendi! İşte ilk kareler

Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem oldu.