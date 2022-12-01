01 Aralık 2022, Perşembe
Türkücü Ceylan kayınvalide oldu! Geçirdiği operasyonlarla eski halinden eser kalmayan Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt evlendi! İşte ilk kareler
Ufak yaştan bu yana sahnelerin tozunu yutan türkücü Ceylan'ın yeni tarzı oldukça şaşırtırken Melodi Bozkurt'un evlilik haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ceylan'ın değişimi hayrete düşürürken esas bomba kızı Melodi'den geldi. Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt, Ozan Özgül ile Toronto'da dünya evine girdi. Taze kayınvalide Ceylan, kızının mutlu gününü sosyal medya hesabından paylaştı…
Giriş Tarihi: 01.12.2022 16:25
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