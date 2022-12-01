Türkücü Ceylan kayınvalide oldu! Geçirdiği operasyonlarla eski halinden eser kalmayan Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt evlendi! İşte ilk kareler

ELLERİNİZ HİÇ AYRILMASIN

Ceylan, kızı ve damadının olduğu fotoğrafı 'Rabbime şükürler olsun bugünleri de gördüm. Yavrularım elleriniz hiç ayrılmasın sizi çook seviyorum bir ömür boyu mutlu olun inşallah' notuyla sosyal medyadan paylaştı.