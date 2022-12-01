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Yalı Çapkını oyuncusu Mert Ramazan Demir bakın kim çıktı? Meğer o dizide de oynamış...

Yalı Çapkını dizisinin Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir kimdir? Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Ferit Korhan kimdir? Mert Ramazan Demir, nereli, kaç yaşında, mesleği, burcu ne? Boyu, kilosu kaç? İşte Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'e dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 01.12.2022 16:43
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Yalı Çapkını oyuncusu Mert Ramazan Demir bakın kim çıktı? Meğer o dizide de oynamış...

Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir'i oldukça merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncuya dair her detay araştırılırken Demir'in yıllar içindeki değişimi çok şaşırttı. Oyuncunun aşk hayatına dair yaptığı son açıklamalar da gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan yayınlandığı dönemde herkesin izlediği dizide rol aldığı ortaya çıktı. Fakat oradaki Demir ile Yalı Çapkını'ndaki Demir sanki başka biri! Peki Yalı Çapkını'nın başarılı oyuncusu Mert Ramazan Demir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç? İşte Ferit ile ilgili tüm detaylar…

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Yalı Çapkını oyuncusu Mert Ramazan Demir bakın kim çıktı? Meğer o dizide de oynamış...

Yalı Çapkını'nın yakışıklı çapkını Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, 1998'de İstanbul'da doğdu.

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Yalı Çapkını oyuncusu Mert Ramazan Demir bakın kim çıktı? Meğer o dizide de oynamış...

Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı. 2020 yılındae yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı "Çıplak" adlı mini dizinin başrolünde yer aldı. Demir, esas şöhreti Star Tv ekranlarında yayınlanan "Yalı Çapkını" dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle yakaladı.

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Yalı Çapkını oyuncusu Mert Ramazan Demir bakın kim çıktı? Meğer o dizide de oynamış...

ESKİ HALİNİ GÖREN GÖZLERİNE İNANAMADI

Bir dönem uzun saçlarıyla ekranlarda boy gösteren Mert Ramazan Demir'in sosyal medyada yayılan görüntüleri de çok konuşuldu.

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Yalı Çapkını oyuncusu Mert Ramazan Demir bakın kim çıktı? Meğer o dizide de oynamış...

FERİT KORHAN KİMDİR?

Halis Ağa'nın torunu, Orhan ve Gülgün'ün küçük oğlu. Ferit şeker hastasıdır. Hem hastalığı hem evin küçük oğlu olması sebebiyle daha çocukluktan itibaren fazlaca şımartılmış ve çoğu isteğine evet denilmiştir. Üniversiteyi yurt dışında okuması sebebiyle de ailenin kurallarını çok fazla içselleştirememiştir. Bu kurallarla çatışma halindedir. Yakışıklı, uçarı, deli dolu, eğlenceli ve çapkındır fakat henüz hiç aşık olmamıştır.