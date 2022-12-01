01 Aralık 2022, Perşembe
Yalı Çapkını oyuncusu Mert Ramazan Demir bakın kim çıktı? Meğer o dizide de oynamış...
Yalı Çapkını dizisinin Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir kimdir? Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Ferit Korhan kimdir? Mert Ramazan Demir, nereli, kaç yaşında, mesleği, burcu ne? Boyu, kilosu kaç? İşte Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'e dair tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 01.12.2022 16:43
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