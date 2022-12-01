Yalı Çapkını oyuncusu Mert Ramazan Demir bakın kim çıktı? Meğer o dizide de oynamış...

Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir'i oldukça merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncuya dair her detay araştırılırken Demir'in yıllar içindeki değişimi çok şaşırttı. Oyuncunun aşk hayatına dair yaptığı son açıklamalar da gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan yayınlandığı dönemde herkesin izlediği dizide rol aldığı ortaya çıktı. Fakat oradaki Demir ile Yalı Çapkını'ndaki Demir sanki başka biri! Peki Yalı Çapkını'nın başarılı oyuncusu Mert Ramazan Demir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç? İşte Ferit ile ilgili tüm detaylar…