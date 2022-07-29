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Haberler Galeri İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? İlhan İrem kimdir, kaç yaşındaydı? İlhan İrem şarkıları hangileri?

İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? İlhan İrem kimdir, kaç yaşındaydı? İlhan İrem şarkıları hangileri?

İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? Boşver Arkadaş, Yazık Oldu Yarınlara, Anlasana, Konuşamıyorum gibi Türk poz müziğine damga vuran eserleriyle tanınan usta sanatçı İlhan İrem, hayatını kaybetti. Bursa'da 1 Nisan 1955'de dünyaya gelen İrem'in hayatını kaybetmesinin ardından sanat camiası yasa boğuldu. Peki, İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? İlhan İrem kimdir, kaç yaşındaydı? İlhan İrem şarkıları hangileri? İşte İlhan İrem hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 10:57
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İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? İlhan İrem kimdir, kaç yaşındaydı? İlhan İrem şarkıları hangileri?

İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" adlı unutulmaz eserleri Türk müziğine kazandıran usta sanatçı İlhan İrem, hayatını kaybetti. Çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem'in hayatını kaybetmesinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? İlhan İrem kimdir, kaç yaşındaydı? İlhan İrem şarkıları hangileri? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? İlhan İrem kimdir, kaç yaşındaydı? İlhan İrem şarkıları hangileri?

İLHAN İREM NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Usta sanatçı İlhan İrem, bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu.

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İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? İlhan İrem kimdir, kaç yaşındaydı? İlhan İrem şarkıları hangileri?

İLHAN İREM KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

67 yaşında hayata veda eden İlhran İrem, 1 Nisan 1955 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İrem, 1969'da ortaokul son sınıftayken, okul orkestrasının solisti olarak müziğe ilk adımını attı.

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İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? İlhan İrem kimdir, kaç yaşındaydı? İlhan İrem şarkıları hangileri?

İrem, 1970'te Milliyet gazetesinin düzenlediği liselerarası müzik yarışmasında "Meltemler" adını verdikleri orkestra ile Marmara Bölgesi birincisi oldu. Aynı orkestrayla 1970-1973 arasında Bursa'da çeşitli otellerde dans müziği şarkıcılığı yaptı.

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İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? İlhan İrem kimdir, kaç yaşındaydı? İlhan İrem şarkıları hangileri?

Sanatçı, 1973'te kendi imkanlarıyla ilk 45'lik plağını çıkardı. 1973-1981 arasında, 10 adet 45'liği yayımlanan başarılı sanatçı, 1979'da yayımladığı senfonik yapıdaki "Sevgiliye" uzunçalar plağıyla akademik bir çalışma yaparak, müzik yaşamında yeni bir yola girdi.