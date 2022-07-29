İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" adlı unutulmaz eserleri Türk müziğine kazandıran usta sanatçı İlhan İrem, hayatını kaybetti. Çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem'in hayatını kaybetmesinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? İlhan İrem kimdir, kaç yaşındaydı? İlhan İrem şarkıları hangileri? İşte haberin detayları...