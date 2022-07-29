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Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan evleniyor! İşte müstakbel eşi

Yeşilçam'ın yıldızı Banu Alkan'dan sürpriz haber geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Alkan, evleneceğini duyurdu. Gittiği bir mekanda tanıştığı iş insanı ile nişanlanan Alkan, evlilik hazırlıkları yapmaya başladı. 64 yaşında olan ünlü ismin müstakbel eşinin kim olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.07.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 09:49
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Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan evleniyor! İşte müstakbel eşi

Türk sinemasının yıldızlarından Banu Alkan, aşk orucunu 64 yaşında bozdu.

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Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan evleniyor! İşte müstakbel eşi

'Afrodit' lakabını alan Alkan, hayranlarını şaşırtan bir kararla nişanlandı.

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Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan evleniyor! İşte müstakbel eşi

Banu Alkan, 17 yaşında tanıştığı evli iş insanı Gürbüz Hanif ile ilişki yaşamaya başlamıştı. 20 yıllık birliktelik ise, Hanif'in kanser teşhisi sonrası vefatıyla son buldu.

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Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan evleniyor! İşte müstakbel eşi

HOLLANDALI İŞ İNSANIYLA NİŞANLANDI

O günden bu yana resmi evliliği bulunmayan yıldız oyuncu, gönlünü yıllar sonra Hollandalı iş insanına kaptırdı.

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Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan evleniyor! İşte müstakbel eşi

Banu Alkan, 3 ay önce gittiği bir mekanda tanıştığı Kemal Yıldız isimli iş insanı ile nişanlandığını duyurdu.