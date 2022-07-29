Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan evleniyor! İşte müstakbel eşi

Yeşilçam'ın yıldızı Banu Alkan'dan sürpriz haber geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Alkan, evleneceğini duyurdu. Gittiği bir mekanda tanıştığı iş insanı ile nişanlanan Alkan, evlilik hazırlıkları yapmaya başladı. 64 yaşında olan ünlü ismin müstakbel eşinin kim olduğu ortaya çıktı.