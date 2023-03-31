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Safiye Soyman’ın son hali pes dedirtti! Estetiğin dozunu kaçırdı sosyal medyadan yorum yağdı: "Kulakları büyütmüşler..."
Yakın arkadaşı Seda Sayan'a uyup estetik yaptıran Safiye Soyman'ın son hali sosyal medyayı ikiye böldü. Yüzünü gerdirme operasyonunun ardından bu kez boynuna 'lolita lif' denilen yöntemi deneyen Soyman görenleri şaşkına çevirdi. Yaptırdığı estetiğin ardından paylaşımlarına devam eden şarkıcının kulaklarının büyümesi dikkat çekti. İşte son hali...
Giriş Tarihi: 31.03.2023 12:31Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 12:33