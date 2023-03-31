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Safiye Soyman’ın son hali pes dedirtti! Estetiğin dozunu kaçırdı sosyal medyadan yorum yağdı: "Kulakları büyütmüşler..."

Yakın arkadaşı Seda Sayan'a uyup estetik yaptıran Safiye Soyman'ın son hali sosyal medyayı ikiye böldü. Yüzünü gerdirme operasyonunun ardından bu kez boynuna 'lolita lif' denilen yöntemi deneyen Soyman görenleri şaşkına çevirdi. Yaptırdığı estetiğin ardından paylaşımlarına devam eden şarkıcının kulaklarının büyümesi dikkat çekti. İşte son hali...

Giriş Tarihi: 31.03.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 12:33
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Safiye Soyman’ın son hali pes dedirtti! Estetiğin dozunu kaçırdı sosyal medyadan yorum yağdı: Kulakları büyütmüşler...

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündem olan Safiye Soyman'ın son hali şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Safiye Soyman’ın son hali pes dedirtti! Estetiğin dozunu kaçırdı sosyal medyadan yorum yağdı: Kulakları büyütmüşler...

Son dönemde değişimiyle epey dikkat çeken Safiye Soyman geçtiğimiz yıllarda estetik iddialarıyla bir kez daha gündeme gelmişti.

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Safiye Soyman’ın son hali pes dedirtti! Estetiğin dozunu kaçırdı sosyal medyadan yorum yağdı: Kulakları büyütmüşler...

"SEDA'NIN YANINDA DURA DURA GENÇLEŞTİ!"

Fransız askısı yöntemiyle gençleşen Seda Sayan'ın, yakın arkadaşı Safiye Soyman'a da bu işlemi yaptırdığı iddia edilmiş, "Seda Sayan'ın yanında dura dura gençleşti" yorumları da beraberinde gelmişti.

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Safiye Soyman’ın son hali pes dedirtti! Estetiğin dozunu kaçırdı sosyal medyadan yorum yağdı: Kulakları büyütmüşler...

Daha önce göz kapağı ameliyatı olan Safiye Soyman, şimdi de Seda Sayan'ın isteği doğrultusunda boynuna "Lolita Lift" adı verilen bir işlem yaptırdı.

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Safiye Soyman’ın son hali pes dedirtti! Estetiğin dozunu kaçırdı sosyal medyadan yorum yağdı: Kulakları büyütmüşler...

O anları Instagram hesabından yayınlayan Soyman, "Birkaç gün önce boyun gerdirme ameliyatı oldum. Gerçekten çok güzel oldu. Acısız, sızısız lokal anestezi ile muhteşem oldu çok gıdıklıydım ben."