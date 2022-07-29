Bomba aşk iddiası! Murat Boz’la adı anılan Tuba Büyüküstün Serkan Altunorak’la böyle yakalandı

Zeytin Ağacı dizisiyle gündeme oturan Tuba Büyüküstün yeni aşk iddiasıyla dikkat çekti. Dizideki rol arkadaşları Murat Boz, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak ile Kuruçeşme'de eğlenen güzel oyuncu, geceden Altunorak ile ayrıldı. Daha önce de aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen ikilinin kameraları fark edince sergiledikleri tavırlar 'Acaba yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi. İşte Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın o halleri...