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Haberler Galeri Bomba aşk iddiası! Murat Boz’la adı anılan Tuba Büyüküstün Serkan Altunorak’la böyle yakalandı

Bomba aşk iddiası! Murat Boz’la adı anılan Tuba Büyüküstün Serkan Altunorak’la böyle yakalandı

Zeytin Ağacı dizisiyle gündeme oturan Tuba Büyüküstün yeni aşk iddiasıyla dikkat çekti. Dizideki rol arkadaşları Murat Boz, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak ile Kuruçeşme'de eğlenen güzel oyuncu, geceden Altunorak ile ayrıldı. Daha önce de aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen ikilinin kameraları fark edince sergiledikleri tavırlar 'Acaba yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi. İşte Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın o halleri...

Giriş Tarihi: 29.07.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 12:41
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Bomba aşk iddiası! Murat Boz’la adı anılan Tuba Büyüküstün Serkan Altunorak’la böyle yakalandı

Dijital platformda yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinin oyuncuları Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendiler.

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Bomba aşk iddiası! Murat Boz’la adı anılan Tuba Büyüküstün Serkan Altunorak’la böyle yakalandı

Geceden birlikte ayrılan Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın olduğu araç ise mekanın hemen 200 metre ilerisinde çevirmeye takıldı.

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Bomba aşk iddiası! Murat Boz’la adı anılan Tuba Büyüküstün Serkan Altunorak’la böyle yakalandı

Kamera ışıklarını bir anda gören ikili, ilk başlarda yüzlerini gizledi. Özel şoförün sürdüğü araç kontrollerinin yapılması sonrası gönderildi.

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Bomba aşk iddiası! Murat Boz’la adı anılan Tuba Büyüküstün Serkan Altunorak’la böyle yakalandı

Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın ilginç tavırları 'Acaba yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi.

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Bomba aşk iddiası! Murat Boz’la adı anılan Tuba Büyüküstün Serkan Altunorak’la böyle yakalandı

İkilinin ismi 2017 yılında da aşk dedikodularına karışmış, o dönem evli olan Büyüküstün hakkında ihanet iddialarını yalanlamıştı.