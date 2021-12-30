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Haberler Galeri Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Peş peşe açıklama geldi

Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Peş peşe açıklama geldi

Şarkıcı Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. 3 çocuk babası ve olan Aslı Bilimlier ile mutlu bir birlikteliği olan şarkıcının, konser sonrası geceyi Saraçoğlu ile geçirdiği iddia edildi. İhanetin ortaya çıkmasının ardından Aslı Bilimlier'in evi terk ettiği söylendi. Çıkan haberlerin ardından taraflardan peş peşe açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 30.12.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 13:42
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Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Peş peşe açıklama geldi

Gökhan Göz ile yaşadığı olaylı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Gülşah Saraçoğlu, şimdi de yasak aşk iddiasıyla olay oldu.

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Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Peş peşe açıklama geldi

Ünlü modacı arkadaşlarıyla birlikte Deha Bilimlier'i dinlemeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Bilimlier, Saraçoğlu'nu sahneye davet etti, birlikte şarkı söyledi.

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Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Peş peşe açıklama geldi

'GECEYİ BİRLİKTE GEÇİRDİLER' İDDİASI

Program sonunda mekanı ayrı ayrı terk eden ikili Gülşah Saraçoğlu'nun evinde buluştu. Geceyi birlikte geçirdi. Bu yasak aşk magazin kulislerinde dilden dile yayıldı. Hatta Deha Bilimlier'in eşi Aslı Hanım'ın evi terk ettiği söylendi.

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Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Peş peşe açıklama geldi

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Aslı Bilimlier ile mutlu bir evliliği olan üç çocuk babası Deha Bilimlier ise şoke eden iddiaların ardından sessizliğini bozdu. '2.sayfa' programına konuşan Bilimlier, şunları söyledi:

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Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Peş peşe açıklama geldi

"20 yıldır sahne yapıyorum üç çocuğum var evliyim. Benim bu taraklarda bezim olmadığını biliyorsunuz. Çok çirkin bir haber. Haber böyle değildi daha başka bir hikaye vardı gün geçtikçe değişti."