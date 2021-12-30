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Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Peş peşe açıklama geldi
Şarkıcı Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. 3 çocuk babası ve olan Aslı Bilimlier ile mutlu bir birlikteliği olan şarkıcının, konser sonrası geceyi Saraçoğlu ile geçirdiği iddia edildi. İhanetin ortaya çıkmasının ardından Aslı Bilimlier'in evi terk ettiği söylendi. Çıkan haberlerin ardından taraflardan peş peşe açıklamalar geldi.
Giriş Tarihi: 30.12.2021 13:42Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 13:42