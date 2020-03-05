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Kalp krizi geçiren Levent Can sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Ünlü oyuncu Levent Can geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Sabah saatlerinde ünlü oyuncunun durumunun ciddiyetini koruduğu açıklanmıştı. Stent takılan oyuncu yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı. 48 yaşında olan Levent Can, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla son durumu hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 05.03.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 17:49
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Kalp krizi geçiren Levent Can sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Vatanım Sensin, Ezel, Emret Komutanım ve Kavak Yelleri gibi projelerde yer alan 48 yaşındaki Levent Can kalp krizi geçirdi.

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Kalp krizi geçiren Levent Can sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Apar topar yoğun bakıma alınan oyuncunun hakkında sabah saatlerinde yapılan sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklanmıştı.

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Kalp krizi geçiren Levent Can sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan ünlü oyuncuya stent takıldı. Bir süre yoğun bakımda kalan Levent Can, bugün normal odaya alındı.

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Kalp krizi geçiren Levent Can sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM!

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan oyuncu " Hepinizi meraklandırmış, üzmüşüm inanın böyle olsun istemezdim, ama laf aramızda ben de çok korkmuştum. Şimdi şükür iyiyim, endişelenecek durum ortadan kalktı, arayan, soran, merak eden herkese teşekkür ederim" dedi.

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Kalp krizi geçiren Levent Can sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

LEVENT CAN KİMDİR?

Levent Can, 23 Ağustos 1971 tarihinde dünyaya geldi. Okul yıllarında oyuncu olmaya karar veren Can, çok başarılı bir öğrenci olmasa da kendisini oyunculuk anlamında geliştirdi ve çok başarılı bir oyuncu olmayı başardı.