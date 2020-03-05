Kalp krizi geçiren Levent Can sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM!

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan oyuncu " Hepinizi meraklandırmış, üzmüşüm inanın böyle olsun istemezdim, ama laf aramızda ben de çok korkmuştum. Şimdi şükür iyiyim, endişelenecek durum ortadan kalktı, arayan, soran, merak eden herkese teşekkür ederim" dedi.