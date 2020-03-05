BİZE ULAŞIN
Kalp krizi geçiren Levent Can sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Ünlü oyuncu Levent Can geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Sabah saatlerinde ünlü oyuncunun durumunun ciddiyetini koruduğu açıklanmıştı. Stent takılan oyuncu yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı. 48 yaşında olan Levent Can, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla son durumu hakkında bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 05.03.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 17:49
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7