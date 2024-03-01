01 Mart 2024, Cuma
İklim Tamkan'a şiddet davasında Özge Mumcu'dan şoke eden açıklama: "Fırat Tanış aylarca taciz etti"
Oyuncu Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tamkan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla magazin gündemine damga vurdu. Piyanist ve besteci İklim Tamkan, Eylül 2023'te beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış'ın kendisini psikolojik şiddete maruz bıraktığı, tehdit ettiği ve ısrarlı takipte bulunduğu gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldığını açıkladı. İklim Tamkan'a sosyal medyadan birçok destek mesajı geldi. İşte habere ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:43
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