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Haberler Galeri İklim Tamkan'a şiddet davasında Özge Mumcu'dan şoke eden açıklama: "Fırat Tanış aylarca taciz etti"

İklim Tamkan'a şiddet davasında Özge Mumcu'dan şoke eden açıklama: "Fırat Tanış aylarca taciz etti"

Oyuncu Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tamkan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla magazin gündemine damga vurdu. Piyanist ve besteci İklim Tamkan, Eylül 2023'te beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış'ın kendisini psikolojik şiddete maruz bıraktığı, tehdit ettiği ve ısrarlı takipte bulunduğu gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldığını açıkladı. İklim Tamkan'a sosyal medyadan birçok destek mesajı geldi. İşte habere ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:43
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İklim Tamkan’a şiddet davasında Özge Mumcu’dan şoke eden açıklama: Fırat Tanış aylarca taciz etti

Ünlü oyuncu Fırat Tanış, 2022 yılında boşandıktan sonra piyanist İklim Tamkan'la yeni bir ilişkiye başladı. Ancak, İklim Tamkan bir süre önce ayrıldığı Tanış'ı kendisine psikolojik şiddet uygulamakla suçladı. "Tanış hem bana hem aileme ağır psikolojik şiddet, tehdit uyguladı. Bu durum bende tarifi olmayan yaralar açtı. Şahıs hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım" açıklamasını yaptı.

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İklim Tamkan’a şiddet davasında Özge Mumcu’dan şoke eden açıklama: Fırat Tanış aylarca taciz etti

Tamkan, eylül ayında ayrıldığı oyuncu sevgilisi Fırat Tanış tarafından şiddet, tehdit ve ısrarlı takibe maruz kaldığını açıklayarak, içinde bulunduğu duruma isyan etti. Hem ruh hem de beden sağlığının bundan olumsuz etkilendiğini belirterek olayı yargıya taşıdığını duyurdu. Tanış hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığını ve şiddetin zincirinin sessiz bir halkası olmayacağını açıklaması ise gündeme bomba gibi düştü desek yeridir.

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İklim Tamkan’a şiddet davasında Özge Mumcu’dan şoke eden açıklama: Fırat Tanış aylarca taciz etti

"SUSMAK ÇÖZÜM DEĞİL"

İklim Tamkan'a sosyal medyadan birçok destek mesajı geldi. İlk destek mesajını verenler arasında ise Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars vardı. Tamkan'ın bir diğer yakın arkadaşı piyanist Ece Dağıstan da sosyal medya hesabından Tamkan'ın açıklamasını paylaşarak destek mesajı yayınladı.

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İklim Tamkan’a şiddet davasında Özge Mumcu’dan şoke eden açıklama: Fırat Tanış aylarca taciz etti

Ben de bunun üzerine Tamkan'ın yakın arkadaşı olan Özge Mumcu Aybars'ı aradım. Kendisi Tamkan'ın yaşadığı taciz ve şiddet sarmalının tanığı olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"İklim'in arkasındayım. Bu yaşananlara sadece ben de değil, İklim'in yakın çevresi de şahit. Bir kadın olarak onu destekliyorum."

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İklim Tamkan’a şiddet davasında Özge Mumcu’dan şoke eden açıklama: Fırat Tanış aylarca taciz etti

Sosyal medyada Tamkan'ın bu kadar zaman neden uzaklaştırma kararı almadığı sorusu da gündeme geldi.
Bu soruyu Özge Mumcu Aybars'a sorduğumda ise şunları söyledi:

"Fırat Tanış, aylardır taciz ediyordu, tacizleri bitmeyince İklim avukatını devreye soktu. Ne yaşadığını biz yakından biliyoruz."