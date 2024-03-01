İklim Tamkan'a şiddet davasında Özge Mumcu'dan şoke eden açıklama: "Fırat Tanış aylarca taciz etti"

Ben de bunun üzerine Tamkan'ın yakın arkadaşı olan Özge Mumcu Aybars'ı aradım. Kendisi Tamkan'ın yaşadığı taciz ve şiddet sarmalının tanığı olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"İklim'in arkasındayım. Bu yaşananlara sadece ben de değil, İklim'in yakın çevresi de şahit. Bir kadın olarak onu destekliyorum."