İkizler göründü! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli büyüyen karnını paylaştı: 6 gibi daha çok

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz haftalarda ise çiftten müjdeli haber geldi. İbrahim Tatlıses oğlu ve gelininin ikiz bebek beklediğini duyurdu. Zor bir hamilelik süreci geçiren Şefkatli sosyal medyadaki sessizliğini bozdu. Belirginleşen karnını "4 değil 6 gibi daha çok" notuyla paylaşan Yasemin Şefkatli, takipçilerinden büyük ilgi gördü.