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Haberler Galeri İkizler göründü! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli büyüyen karnını paylaştı: 6 gibi daha çok

İkizler göründü! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli büyüyen karnını paylaştı: 6 gibi daha çok

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz haftalarda ise çiftten müjdeli haber geldi. İbrahim Tatlıses oğlu ve gelininin ikiz bebek beklediğini duyurdu. Zor bir hamilelik süreci geçiren Şefkatli sosyal medyadaki sessizliğini bozdu. Belirginleşen karnını "4 değil 6 gibi daha çok" notuyla paylaşan Yasemin Şefkatli, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 08.09.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 11:16
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İkizler göründü! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli büyüyen karnını paylaştı: 6 gibi daha çok

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli uzun süreli aşklarını 2021 yılında nikah masasına taşımıştı. Müjdeli haber ise sürpriz bir şekilde öğrenilmişti.

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İkizler göründü! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli büyüyen karnını paylaştı: 6 gibi daha çok

İbrahim Tatlıses, oğlu ve gelininin ikiz bebek beklediğini duyurmuştu. İlk açıklamayı İbrahim Tatlıses'in duyurmasının ardından Yasemin Şefkatli, kayınpederine tatlı bir sitemde bulunmuştu.

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İkizler göründü! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli büyüyen karnını paylaştı: 6 gibi daha çok

Fenomen, "Kayınbabam İbrahim Tatlıses, bizden erken davrandı, hamileliğimi ve ikiz bebek sürprizini açıkladı. Çok sevindiği ve çok heyecanlandığı için bizden önce davrandı" demişti.

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İkizler göründü! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli büyüyen karnını paylaştı: 6 gibi daha çok

İKİZLER ERKEK OLACAK

Daha sonrasında İdo Tatlıses, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile ikizlerin cinsiyetini açıklamıştı. Yasemin Şefkatli ile videosunu yayınlayan Tatlıses, "Az önce cinsiyeti söyledik. İki erkek bebek bekliyoruz. İki tane daha İdo geliyor başına" ifadelerini kullanmıştı.

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İkizler göründü! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli büyüyen karnını paylaştı: 6 gibi daha çok

Zorlu geçen hamilelik nedeniyle bir süredir sosyal medyadan uzak olan Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla gündeme oturdu.