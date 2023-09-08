Murat Dalkılıç’tan yeni aşk bombası! El ele pozlarını yayınladı

Sitare Akbaş ile ayrılığının ardından gönlünü Çağla Boz'a kaptıran Murat Dalkılıç, kameralardan uzakta yaşadığı ilişkisini sessiz sedasız sonlandırmıştı. Bir süredir ekranlardan ve magazinden uzak bir hayat yaşayan Dalkılıç'tan yeni aşk bombası geldi. Ünlü popçu, yeni sevgilisiyle el ele pozlarını Instagram hesabından paylaştı.