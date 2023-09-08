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Murat Dalkılıç’tan yeni aşk bombası! El ele pozlarını yayınladı

Sitare Akbaş ile ayrılığının ardından gönlünü Çağla Boz'a kaptıran Murat Dalkılıç, kameralardan uzakta yaşadığı ilişkisini sessiz sedasız sonlandırmıştı. Bir süredir ekranlardan ve magazinden uzak bir hayat yaşayan Dalkılıç'tan yeni aşk bombası geldi. Ünlü popçu, yeni sevgilisiyle el ele pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 08.09.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 12:26
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Murat Dalkılıç’tan yeni aşk bombası! El ele pozlarını yayınladı

Popçu Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile yollarını ayırmasının ardından eski aşkı ile aynı dizide rol alan oyuncu Sitare Akbaş'a gönlünü kaptırmıştı.

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Murat Dalkılıç’tan yeni aşk bombası! El ele pozlarını yayınladı

Haklarında çıkan aşk iddialarının ardından ikili, Alaçatı'da bir mekanda eğlenirken görüntülenmişlerdi. Bir süre sessizliklerini koruyan çift, sonrasında bir mekandan el ele çıkarak aşklarını herkese ilan etmişlerdi.

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Murat Dalkılıç’tan yeni aşk bombası! El ele pozlarını yayınladı

Ancak mutlulukları kısa süren çift, sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.

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Murat Dalkılıç’tan yeni aşk bombası! El ele pozlarını yayınladı

Ayrılığın hemen ardından adı oyuncu Çağla Boz ile anılan popçu yeni sevgilisiyle yan yana görüntü vermemek için uzun süre çaba sarf etmişti.

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Murat Dalkılıç’tan yeni aşk bombası! El ele pozlarını yayınladı

Uzun süre birliktelik yaşayan ikili, bir süre önce ayrıldı.