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Ebru Gündeş “Hiç değişmediğim doğrudur” dedi! Kızıyla benzerliği pes dedirtti

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden olan Ebru Gündeş, son paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayan Gündeş, 'tbt' etiketi ve "Hiç değişmediğim doğrudur 2" notunu düştüğü çocukluk fotoğrafı ile yaklaşık 80 bin beğeni aldı. Ebru Gündeş'in kızı Alara ile benzerliği görenleri şaşkına çevirdi. İşte Ebru Gündeş'in çocuk fotoğrafı ve kızıyla benzerliği...

Giriş Tarihi: 08.09.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 10:18
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Ebru Gündeş “Hiç değişmediğim doğrudur” dedi! Kızıyla benzerliği pes dedirtti

1993 yılında başladığı şarkıcılık kariyerinde hızla yükselen Ebru Gündeş, sahnelerin vazgeçilmez isimlerinden oldu.

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Ebru Gündeş “Hiç değişmediğim doğrudur” dedi! Kızıyla benzerliği pes dedirtti

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Ebru Gündeş, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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Ebru Gündeş “Hiç değişmediğim doğrudur” dedi! Kızıyla benzerliği pes dedirtti

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşan ünlü isim, takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

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Ebru Gündeş “Hiç değişmediğim doğrudur” dedi! Kızıyla benzerliği pes dedirtti

48 yaşındaki sanatçı, 'tbt' etiketi ve "Hiç değişmediğim doğrudur 2" notunu düştüğü çocukluk fotoğrafı ile yaklaşık 80 bin beğeni aldı.

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Ebru Gündeş “Hiç değişmediğim doğrudur” dedi! Kızıyla benzerliği pes dedirtti

"GÜZELLİĞİN ASLA DEĞİŞMEYECEK"

Takipçilerinden Gündeş'e; "Bakışlar bile aynı", "Değişmeyen güzelliğin ve kalbin", "Yıllandıkça güzelleştiğin doğrudur", "Kaşlar, burun aynı", "Güzelliğin asla değişmeyecek", "Hep bebek gibi kaldığın doğrdudur" ve "Hiç değişme, hep böyle kal" şeklinde yorumlar geldi.