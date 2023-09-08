Ebru Gündeş “Hiç değişmediğim doğrudur” dedi! Kızıyla benzerliği pes dedirtti

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden olan Ebru Gündeş, son paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayan Gündeş, 'tbt' etiketi ve "Hiç değişmediğim doğrudur 2" notunu düştüğü çocukluk fotoğrafı ile yaklaşık 80 bin beğeni aldı. Ebru Gündeş'in kızı Alara ile benzerliği görenleri şaşkına çevirdi. İşte Ebru Gündeş'in çocuk fotoğrafı ve kızıyla benzerliği...