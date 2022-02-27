Semra kaynana ile kavgalarıyla hafızalara kazınan Gelinim Olur Musun yarışmacısı Sinem Umaş yeni imajıyla bambaşka biri oldu! İnanılmaz değişim

Gelinim olur musun programıyla ün kazanan, Semra kaynana ile ettiği kavgalarla hafızalarda yer edinen gelin Sinem Umaş yeni imajıyla hayrete düştü. Bambaşka birine dönüşen Sinem Umaş bir konserde objektiflere yakalandı. Sinem gelini görenler "Bambaşka biri olmuş" yorumlarını yapmadan edemedi. İşte başta Sinem Umaş olmak üzere ünlü isimlerin 'bu kadar da olmaz' dedirten değişimleri…