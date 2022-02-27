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Haberler Galeri Semra kaynana ile kavgalarıyla hafızalara kazınan Gelinim Olur Musun yarışmacısı Sinem Umaş yeni imajıyla bambaşka biri oldu! İnanılmaz değişim

Semra kaynana ile kavgalarıyla hafızalara kazınan Gelinim Olur Musun yarışmacısı Sinem Umaş yeni imajıyla bambaşka biri oldu! İnanılmaz değişim

Gelinim olur musun programıyla ün kazanan, Semra kaynana ile ettiği kavgalarla hafızalarda yer edinen gelin Sinem Umaş yeni imajıyla hayrete düştü. Bambaşka birine dönüşen Sinem Umaş bir konserde objektiflere yakalandı. Sinem gelini görenler "Bambaşka biri olmuş" yorumlarını yapmadan edemedi. İşte başta Sinem Umaş olmak üzere ünlü isimlerin 'bu kadar da olmaz' dedirten değişimleri…

Giriş Tarihi: 27.02.2022 17:04
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Semra kaynana ile kavgalarıyla hafızalara kazınan Gelinim Olur Musun yarışmacısı Sinem Umaş yeni imajıyla bambaşka biri oldu! İnanılmaz değişim

Semra kaynana ile ettiği kavgalarla 2004 senesinde Gelinim olur musun yarışmasında hafızalara kazanan yarışmacılardan Sinem Umaş son haliyle hayrete düşürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Semra kaynana ile kavgalarıyla hafızalara kazınan Gelinim Olur Musun yarışmacısı Sinem Umaş yeni imajıyla bambaşka biri oldu! İnanılmaz değişim

Yarışmanın üstünden geçen senelerden sonra Sinem adeta bambaşka biri oldu.

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Semra kaynana ile kavgalarıyla hafızalara kazınan Gelinim Olur Musun yarışmacısı Sinem Umaş yeni imajıyla bambaşka biri oldu! İnanılmaz değişim

'Gelinim Olur musun?' programı ile ünlenen Sinem Umaş son olarak bir konserde görüntülendi.

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Semra kaynana ile kavgalarıyla hafızalara kazınan Gelinim Olur Musun yarışmacısı Sinem Umaş yeni imajıyla bambaşka biri oldu! İnanılmaz değişim

İmaj değiştiren Sinem Umaş'ın değişimi 'Yok artık' dedirtti.

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Semra kaynana ile kavgalarıyla hafızalara kazınan Gelinim Olur Musun yarışmacısı Sinem Umaş yeni imajıyla bambaşka biri oldu! İnanılmaz değişim

Yaptırdığı estetiklerin yanında diyet yaparak da zayıflayan gelin adayı kendini sokak hayvanlarına adamış isimlerden de biri.