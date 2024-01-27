27 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İkiz annesi Yasemin Şefkatli hastane odasından paylaştı! Minik oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu...

İkiz annesi Yasemin Şefkatli hastane odasından paylaştı! Minik oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu...

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, geçtiğimiz günlerde ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ancak, sevinçleri bir sağlık sorunuyla gölgelendi. İkizlerinden birinin kalbinde sorun olduğunu ve operasyon geçireceğinin haberi dede İbrahim Tatlıses vermişti. Son olarak Yasemin Şefkatli, ameliyat olan oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 27.01.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 13:54
  • 1
  • 10
İkiz annesi Yasemin Şefkatli hastane odasından paylaştı! Minik oğlu İbrahim Ayel’in sağlık durumu...

Ünlü sanatçı İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli'nin üç gün önce dünyaya gelen ikiz bebeklerinden birinde sağlık sorunu tespit edildi. Haberi, dede İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından duyurarak sevenlerinden dua istemişti. Bebeklerin sağlık durumu merak konusu olurken, Şefkatli'den ilk açıklama geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
İkiz annesi Yasemin Şefkatli hastane odasından paylaştı! Minik oğlu İbrahim Ayel’in sağlık durumu...

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerini dünyaya getirdi.

  • 3
  • 10
İkiz annesi Yasemin Şefkatli hastane odasından paylaştı! Minik oğlu İbrahim Ayel’in sağlık durumu...

Ünlü çift, bebeklerine kendi babalarının adını koydu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir oldu

  • 4
  • 10
İkiz annesi Yasemin Şefkatli hastane odasından paylaştı! Minik oğlu İbrahim Ayel’in sağlık durumu...

İKİZLERDEN BİRİ AMELİYAT OLDU

Ancak bebeklerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğu ve operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

  • 5
  • 10
İkiz annesi Yasemin Şefkatli hastane odasından paylaştı! Minik oğlu İbrahim Ayel’in sağlık durumu...

Haberi sevenleriyle paylaşan Tatlıses, sonrasında torununun ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu.