İkiz annesi Yasemin Şefkatli hastane odasından paylaştı! Minik oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu...

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, geçtiğimiz günlerde ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ancak, sevinçleri bir sağlık sorunuyla gölgelendi. İkizlerinden birinin kalbinde sorun olduğunu ve operasyon geçireceğinin haberi dede İbrahim Tatlıses vermişti. Son olarak Yasemin Şefkatli, ameliyat olan oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.