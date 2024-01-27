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Haberler Galeri Fahriye Evcen'in rengarenk kayak stili mest etti! Oğulları Karan ve Kerem ile pozlara doyamadı! Tıpkı babası Burak Özçivit...

Fahriye Evcen'in rengarenk kayak stili mest etti! Oğulları Karan ve Kerem ile pozlara doyamadı! Tıpkı babası Burak Özçivit...

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Kerem ile birlikte ailecek katıldığı kar tatilinden keyifli anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Renkli kayak kıyafetiyle göz dolduran güzel oyuncunun kar altında oğlu Kerem ve Karan ile çektirdiği yeni kareler ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. Öte yandan, Evcen'in geçtiğimiz günlerde ilk kez yüzünü gösterdiği oğlu Kerem'in sempatik hallerini görenler, "Küçük Özçivit" yorumlarında bulundu.

Giriş Tarihi: 27.01.2024 12:28
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Fahriye Evcen’in rengarenk kayak stili mest etti! Oğulları Karan ve Kerem ile pozlara doyamadı! Tıpkı babası Burak Özçivit...

İki çocuk annesi Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğulları Kerem ile Karan'la çıktığı kar tatilinden yeni karelerini paylaştı. Güzel oyuncu, renkli kayak kıyafetiyle dikkat çekerken, minik oğlu Kerem'in babasıyla benzerliği ise dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'den yeni pozlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fahriye Evcen’in rengarenk kayak stili mest etti! Oğulları Karan ve Kerem ile pozlara doyamadı! Tıpkı babası Burak Özçivit...

Fahriye Evcen, sosyal medya üzerinden ailesiyle geçirdiği kar tatilinden paylaştığı karelerle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde ilk kez yüzünü gösterdiği oğlu Kerem ile çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Evcen, oğlunun sempatik halleriyle beğeni topluyor.

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Fahriye Evcen’in rengarenk kayak stili mest etti! Oğulları Karan ve Kerem ile pozlara doyamadı! Tıpkı babası Burak Özçivit...

"KÜÇÜK ÖZÇİVİT"

Kerem'in sempatik halleri ve neşeli pozları, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kerem'in babası Burak Özçivit'e benzerliğini takipçileri ise, "Küçük Özçivit" yorumunda bulundu.

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Fahriye Evcen’in rengarenk kayak stili mest etti! Oğulları Karan ve Kerem ile pozlara doyamadı! Tıpkı babası Burak Özçivit...

İşte Fahriye Evcen'in paylaştığı o fotoğraf...

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Fahriye Evcen’in rengarenk kayak stili mest etti! Oğulları Karan ve Kerem ile pozlara doyamadı! Tıpkı babası Burak Özçivit...

İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit başta olmak üzere ünlülerin çocukları...