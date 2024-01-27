Fahriye Evcen'in rengarenk kayak stili mest etti! Oğulları Karan ve Kerem ile pozlara doyamadı! Tıpkı babası Burak Özçivit...

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Kerem ile birlikte ailecek katıldığı kar tatilinden keyifli anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Renkli kayak kıyafetiyle göz dolduran güzel oyuncunun kar altında oğlu Kerem ve Karan ile çektirdiği yeni kareler ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. Öte yandan, Evcen'in geçtiğimiz günlerde ilk kez yüzünü gösterdiği oğlu Kerem'in sempatik hallerini görenler, "Küçük Özçivit" yorumlarında bulundu.