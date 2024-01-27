27 Ocak 2024, Cumartesi
İbrahim Tatlıses’in kara gözlü torunu Berfin'i bir de şimdi görün! Güzelliğini kimden aldığı belli oldu
Oğlu İdo Tatlıses ve gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olan İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo ve Çıtak haricinde 5 çocuğu daha bulunuyor. Toplam 7 çocuğu olan usta sanatçının güzelliğiyle hayran bırakan torunu Berfin, sosyal medyada ilgi odağı oluyor. İşte, Tatlıses'in esmer güzeli torunu...
Giriş Tarihi: 27.01.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 15:54
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