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İbrahim Tatlıses’in kara gözlü torunu Berfin'i bir de şimdi görün! Güzelliğini kimden aldığı belli oldu

Oğlu İdo Tatlıses ve gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olan İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo ve Çıtak haricinde 5 çocuğu daha bulunuyor. Toplam 7 çocuğu olan usta sanatçının güzelliğiyle hayran bırakan torunu Berfin, sosyal medyada ilgi odağı oluyor. İşte, Tatlıses'in esmer güzeli torunu...

Giriş Tarihi: 27.01.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 15:54
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İbrahim Tatlıses’in kara gözlü torunu Berfin’i bir de şimdi görün! Güzelliğini kimden aldığı belli oldu

İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı fotoğraflarla büyük bir ilgi topluyor. Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu, annesi Gülşen Tatlıses'in paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. İbrahim Tatlıses'in güzelliğiyle hayran torunu...

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İbrahim Tatlıses’in kara gözlü torunu Berfin’i bir de şimdi görün! Güzelliğini kimden aldığı belli oldu

İmparator lakaplı Tatlıses'in torunu Berfin'in son halini görenler hayran kaldı. Büyüyüp genç kız olan Berfin, güzelliğiyle beğeni topladı.

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İbrahim Tatlıses’in kara gözlü torunu Berfin’i bir de şimdi görün! Güzelliğini kimden aldığı belli oldu

Göz yapısıyla dedesine benzerliği dikkat çeken Berfin Karakeçili için "Tam bir esmer güzeli", "Maşallah çok güzel" yorumları yapıldı.

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İbrahim Tatlıses’in kara gözlü torunu Berfin’i bir de şimdi görün! Güzelliğini kimden aldığı belli oldu

7 çocuğu bulunan Tatlıses'in diğer çocukları merak konusu oldu.

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İbrahim Tatlıses’in kara gözlü torunu Berfin’i bir de şimdi görün! Güzelliğini kimden aldığı belli oldu

İşte İbrahim Tatlıses'in ve ünlü isimlerin merak edilen çocukları...