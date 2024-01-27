İbrahim Tatlıses’in kara gözlü torunu Berfin'i bir de şimdi görün! Güzelliğini kimden aldığı belli oldu

Oğlu İdo Tatlıses ve gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olan İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo ve Çıtak haricinde 5 çocuğu daha bulunuyor. Toplam 7 çocuğu olan usta sanatçının güzelliğiyle hayran bırakan torunu Berfin, sosyal medyada ilgi odağı oluyor. İşte, Tatlıses'in esmer güzeli torunu...