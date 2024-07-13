İlkokulda cinsel içerikli şarkı söylemişti! Valilik harekete geçti: 'Rapçi Çakal' konserine soruşturma

Bursa'da Çakal isimli Tiktok rapçisi, mezun olduğu okulun bahçesinde 6-10 yaş çocuklarına cinsel içerikli şarkı söyledi. Okul bahçesinde yaşanan bu durum, eğitim kurumlarındaki kontrolsüzlüğü de bir kez daha gözler önüne serdi. Okul bahçesinde yaşanan bu durum, eğitim kurumlarındaki kontrolsüzlüğü de bir kez daha gözler önüne serdi. Bunun üzerine tepkiler çığ gibi büyürken Bursa Valiliği harekete geçti. Valilik olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. İşte o anlar...