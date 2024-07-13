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İlkokulda cinsel içerikli şarkı söylemişti! Valilik harekete geçti: 'Rapçi Çakal' konserine soruşturma

Bursa'da Çakal isimli Tiktok rapçisi, mezun olduğu okulun bahçesinde 6-10 yaş çocuklarına cinsel içerikli şarkı söyledi. Okul bahçesinde yaşanan bu durum, eğitim kurumlarındaki kontrolsüzlüğü de bir kez daha gözler önüne serdi. Okul bahçesinde yaşanan bu durum, eğitim kurumlarındaki kontrolsüzlüğü de bir kez daha gözler önüne serdi. Bunun üzerine tepkiler çığ gibi büyürken Bursa Valiliği harekete geçti. Valilik olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. İşte o anlar...

Giriş: 13.07.2024 00:07 Güncelleme: 13.07.2024 00:32
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İlkokulda cinsel içerikli şarkı söylemişti! Valilik harekete geçti: ’Rapçi Çakal’a soruşturma

Merkez Osmangazi ilçesinde Dr. Necla Yazıcıoğlu İlkokulu'nda 12 Haziran'da etkinlik düzenlendi.

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İlkokulda cinsel içerikli şarkı söylemişti! Valilik harekete geçti: ’Rapçi Çakal’a soruşturma

Mezun olduğu okulda çocuklara 'eğlence' adı altında şarkı söyleyen Emirhan Çakal isimli 'rapçi" cinsel içerik ve ahlaksız önermelerin yer aldığı şarkılar söylediği dikkati çekti.

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İlkokulda cinsel içerikli şarkı söylemişti! Valilik harekete geçti: ’Rapçi Çakal’a soruşturma

Okul bahçesinde yaşanan bu durum, eğitim kurumlarındaki kontrolsüzlüğü de bir kez daha gözler önüne serdi.

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İlkokulda cinsel içerikli şarkı söylemişti! Valilik harekete geçti: ’Rapçi Çakal’a soruşturma

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ
Görüntüler sosyal medyada yer alınca Bursa Valiliği soruşturma başlattı.

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İlkokulda cinsel içerikli şarkı söylemişti! Valilik harekete geçti: ’Rapçi Çakal’a soruşturma

Valilik açıklamasında, "Bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında 'İlkokulda Rezalet, Küçük Çocukları Ahlaksızlıklarla Zehirliyorlar' başlığı altında yayınlanan haberde, ilimizdeki bir okulda okulumuz personeli olmayan Emirhan Çakal isimli bir şahsın okul bahçesinde şarkı söylediği, bu şarkı sözlerinin ahlaki değerlere uygun olmadığı, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyeceği göz önünde bulundurularak sorumluluğu bulunanlar hakkında Valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturmayı yapmak üzere Eğitim Müfettişleri görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.