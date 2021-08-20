İkimizin Sırrı’nda Alp Neva için kendini ateşe atıyor…

Atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, ilk iki bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı öyküsü ile Pazar akşamlarına damgasını vuran dizinin yeni bölüm tanıtımı ilgi çekti. Dizinin 3. Bölüm tanıtımına "Niye yardım ediyorsunuz bana?" sözleri damga vurdu. İşte İkimizin Sırrı'nın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...