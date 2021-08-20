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İkimizin Sırrı’nda Alp Neva için kendini ateşe atıyor…

Atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, ilk iki bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı öyküsü ile Pazar akşamlarına damgasını vuran dizinin yeni bölüm tanıtımı ilgi çekti. Dizinin 3. Bölüm tanıtımına "Niye yardım ediyorsunuz bana?" sözleri damga vurdu. İşte İkimizin Sırrı'nın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 20.08.2021 15:59
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İkimizin Sırrı’nda Alp Neva için kendini ateşe atıyor…

Neva'nın test sonuçları olumlu çıkınca kızını kurtarmak için Alp'ten avans alır. Fakat hiçbir şey düşündüğü kadar kolay olmaz.

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İkimizin Sırrı’nda Alp Neva için kendini ateşe atıyor…

Yasadışı işindeki anlaşması bozulan Korhan zor durumda kalınca Neva'yı daha da sıkıştırır.

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İkimizin Sırrı’nda Alp Neva için kendini ateşe atıyor…

Neva eli silahlı adamlar arasında çaresiz kaldığında hiç ummadığı bir yerden yardım alır.

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İkimizin Sırrı’nda Alp Neva için kendini ateşe atıyor…

Alp kendisini ateşin ortasına atmıştır.

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İkimizin Sırrı’nda Alp Neva için kendini ateşe atıyor…

Bu mücadele Alp ve Neva'yı yaklaştırırken Korhan ile Alp arasındaki tehlikeli bir savaşın başlangıcı olur.