İkimizin Sırrı dizisi 2. yeni bölüm tek parça full izle | ATV dizileri

ATV'nin yeni dizisi "İkimizin Sırrı" 2. yeni bölümüyle ekrana geldi.

Pazar akşamları ekrana gelen dizinin son bölümünü sayfamız üzerinden yeniden kesintisiz tek parça olarak izleyebilirsiniz.

NEVA, KIZINI KURTARMAK İÇİN EN TEHLİKELİ YOLU GÖZE ALIR

Pazar akşamı 2. bölümü yayınlanan dizide Neva, kızının kaçırılması üzerine Korhan'ın kendine yaptığı kuryelik teklifini kabul etmek zorunda kalır. Kızını kurtarmak için her şeyi göze alan Neva yola çıkar. Alp Karahun ise annesinin ilerleyen hastalığına biz çözüm yolu bulmak zorundadır. Olaylar Neva ile Alp'i karşı karşıya getirir.

İKİMİZİN SIRRI 2. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Henüz ikinci bölümüyle ekranlara gelecek olan "İkimizin Sırrı" dizisi konusuyla ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Öte yandan şimdiden izleyenlerinden beğeni toplayan dizinin takipçileri "İkimizin Sırrı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Öte yandan başrol oyuncusu Aras Aydın'ın seslendirdiği şarkı herkesi duygulandırmıştı

.Peki, İkimizin Sırrı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte detaylar…

İKİMİZİN SIRRI KONUSU VE İLK BÖLÜM ÖZETİ

Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir. Bir yandan kötü adamlardan kaçarken diğer yandan hayat mücadelesi veren anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir. Yıllardır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girecekken geçmişten gelen bir figür ile sarsılır, hayatı alt üst olur.

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI

Yapım : Üs Yapım

Yapımcı : Süreyya Yaşar Önal

Yönetmen : Cem Akyoldaş

Senaryo : Özen Yula

Oyuncular : Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular

İkimizin Sırrı dizisi çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.