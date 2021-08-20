Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Baş Belası yaz aylarının en çok izlenen yapımlarından olurken dizinin oyuncuları da adından söz ettirdi. Dizide İpek karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Diziseverler tarafından yakın takibe alınan Helvacıoğlu özel hayatıyla mercek altına alındı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan İrem Helvacıoğlu'nun yaşı merak konusu oldu. Peki Baş Belası'nın yıldızı İrem Helvacıoğlu kaç yaşında?