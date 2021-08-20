21 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Baş Belası yaz aylarının en çok izlenen yapımlarından olurken dizinin oyuncuları da adından söz ettirdi. Dizide İpek karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Diziseverler tarafından yakın takibe alınan Helvacıoğlu özel hayatıyla mercek altına alındı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan İrem Helvacıoğlu'nun yaşı merak konusu oldu. Peki Baş Belası'nın yıldızı İrem Helvacıoğlu kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 20.08.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 14:09
  • 1
  • 30
Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Baş Belası dizisinde canlandırdığı İpek karakteriyle adından söz ettiren İrem Helvacıoğlu yaşıyla merak konusu oldu. İşte İrem Helvacıoğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 30
Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Seçkin Özdemir - 25 Ağustos 1981

  • 3
  • 30
Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Dilara Aksüyek - 24 Temmuz 1987

  • 4
  • 30
Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Onur Bay – 1996

  • 5
  • 30
Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Yüsra Geyik - 21 Haziran 1990