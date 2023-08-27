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Eylül ayının kazanan tek burcu belli oldu! Şans ve bereket onun yörüngesine girdi! Adeta Güneş gibi parlayacak!

Başak burcunun yoğun döneminde işlere başlamak, her zaman olduğu gibi, mevsimin titreşimleri sayesinde hayatımızdaki düzensizliği temizleme ve kaos içinde düzen bulma fırsatı sunmaktadır. Bu çalışkan toprak burcunun enerjisi özellikle Eylül ayının ilk haftasında etkili olacak. Aynı zamanda 12 burcun arasında eylül ayının şanslı ve bereketlisi belli oldu. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 11:09
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Eylül ayının kazanan tek burcu belli oldu! Şans ve bereket onun yörüngesine girdi! Adeta Güneş gibi parlayacak!

Başak burcunun yoğun döneminde işlere başlamak, her zaman olduğu gibi, mevsimin titreşimleri sayesinde hayatımızdaki düzensizliği temizleme ve kaos içinde düzen bulma fırsatı sunmaktadır. Bu çalışkan toprak burcunun enerjisi özellikle Eylül ayının ilk haftasında etkili olacak. Aynı zamanda 12 burcun arasında eylül ayının şanslı ve bereketlisi belli oldu. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eylül ayının kazanan tek burcu belli oldu! Şans ve bereket onun yörüngesine girdi! Adeta Güneş gibi parlayacak!

Koç burcu

Venüs'ün geri hareketi nihayet 3 Eylül'de sona erdiğinden, romantizm artık arka planda kalmıyor ve flört hayatınıza çok daha fazla netlik ve istikrar getiriyor. Yönetici gezegeniniz Mars da Eylül ayı boyunca ortaklıklar sektörünüzü geziyor, bu nedenle ilişkiler söz konusu olduğunda daha fazla inisiyatif sahibi oluyorsunuz.

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Eylül ayının kazanan tek burcu belli oldu! Şans ve bereket onun yörüngesine girdi! Adeta Güneş gibi parlayacak!

Boğa burcu

Eylül ayının ilk haftasını tamamlarken, hem Güneş hem de Merkür Boğa burcundaki Jüpiter bereket gezegeniyle şanslı üçgen açılar oluşturacak. Romantizm, tutku, macera ve özgüven artık büyük ve parlak, o yüzden büyünün tadını çıkarın!

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Eylül ayının kazanan tek burcu belli oldu! Şans ve bereket onun yörüngesine girdi! Adeta Güneş gibi parlayacak!

İkizler burcu

Sonbahar ekinoksu 23 Eylül'e geldiğinde işler hızla toparlanıyor, o yüzden kendinizi hazırlayın! Güneş, hava burcu Terazi'deki alıngan Mars'a katılarak tutkuyla beslenen beşinci evinizi harekete geçirecek. Yaz eğlenceli falan ama sonbaharın bu ilk bölümünde daha da çok eğleneceksiniz.

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Eylül ayının kazanan tek burcu belli oldu! Şans ve bereket onun yörüngesine girdi! Adeta Güneş gibi parlayacak!

Yengeç burcu

Merkür, 15 Eylül'e kadar üçüncü iletişim evinizden ve yakın arkadaşlarınızdan gerileyecek ve bu, arkadaş grubunuzda garipliğe ve yargılayıcı enerjiye yol açabilir. Sosyal etkileşimlerinizde ve dinamiklerinizde Aslannelerin değişmesi gerekiyor?