Eylül ayının kazanan tek burcu belli oldu! Şans ve bereket onun yörüngesine girdi! Adeta Güneş gibi parlayacak!

Koç burcu

Venüs'ün geri hareketi nihayet 3 Eylül'de sona erdiğinden, romantizm artık arka planda kalmıyor ve flört hayatınıza çok daha fazla netlik ve istikrar getiriyor. Yönetici gezegeniniz Mars da Eylül ayı boyunca ortaklıklar sektörünüzü geziyor, bu nedenle ilişkiler söz konusu olduğunda daha fazla inisiyatif sahibi oluyorsunuz.