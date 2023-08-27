27 Ağustos 2023, Pazar
Eylül ayının kazanan tek burcu belli oldu! Şans ve bereket onun yörüngesine girdi! Adeta Güneş gibi parlayacak!
Başak burcunun yoğun döneminde işlere başlamak, her zaman olduğu gibi, mevsimin titreşimleri sayesinde hayatımızdaki düzensizliği temizleme ve kaos içinde düzen bulma fırsatı sunmaktadır. Bu çalışkan toprak burcunun enerjisi özellikle Eylül ayının ilk haftasında etkili olacak. Aynı zamanda 12 burcun arasında eylül ayının şanslı ve bereketlisi belli oldu. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 27.08.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 11:09
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