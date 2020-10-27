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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil’in annesi görenleri şoke etti! Abla kardeş gibi…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil’in annesi görenleri şoke etti! Abla kardeş gibi…

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6'ncı sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam ederken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuşulan oyuncuları oldu. Yeni sezonda Bahar karakteriyle diziye dahil olan Pelin Akil ise tüm dikkatleri üzerine çekti. İkizleri Alin ve Lina'nın doğumundan sonra ekrana ara veren Pelin Akil, oyunculuğuyla yeniden kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Pelin Akil'in annesiyle olan benzerliği ise görenleri şaşırttı. İşte EDHO'nun yıldızı Pelin Akil'in annesi...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 13:42
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil’in annesi görenleri şoke etti! Abla kardeş gibi…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Bahar karakteriyle dahil olan Pelin Akil, sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Akil'in özel hayatını mercek altına alan sevenleri annesiyle olan benzerliği şaşırttı. İşte EDHO'nun yıldızı Pelin Akil başta olmak üzere ünlü isimlerin anneleri…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil’in annesi görenleri şoke etti! Abla kardeş gibi…

Oktay Kaynarca

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil’in annesi görenleri şoke etti! Abla kardeş gibi…

Oktay Kaynarca'nın annesi

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil’in annesi görenleri şoke etti! Abla kardeş gibi…

Sinem Kobal

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil’in annesi görenleri şoke etti! Abla kardeş gibi…

Sinem Kobal ve annesi Nuray Kobal