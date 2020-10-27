Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil’in annesi görenleri şoke etti! Abla kardeş gibi…

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6'ncı sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam ederken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuşulan oyuncuları oldu. Yeni sezonda Bahar karakteriyle diziye dahil olan Pelin Akil ise tüm dikkatleri üzerine çekti. İkizleri Alin ve Lina'nın doğumundan sonra ekrana ara veren Pelin Akil, oyunculuğuyla yeniden kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Pelin Akil'in annesiyle olan benzerliği ise görenleri şaşırttı. İşte EDHO'nun yıldızı Pelin Akil'in annesi...