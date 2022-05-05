Adını Feriha Koydum’un Halil’i Ufuk Tan Altunkaya görenleri şaşırttı! "Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha"

Bir döneme damgasını vuran Adını Feriha Koydum dizisinin oyuncuları da hafızalara kazındı. Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizi hala sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından olurken son olarak Adını Feriha Koydum'da Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimi olay oldu. Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali görenleri şoke etti. Ünlü oyuncuya "Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha" yorumları yağdı. İşte Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali ve sevilen oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...