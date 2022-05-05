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Adını Feriha Koydum’un Halil’i Ufuk Tan Altunkaya görenleri şaşırttı! "Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha"

Bir döneme damgasını vuran Adını Feriha Koydum dizisinin oyuncuları da hafızalara kazındı. Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizi hala sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından olurken son olarak Adını Feriha Koydum'da Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimi olay oldu. Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali görenleri şoke etti. Ünlü oyuncuya "Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha" yorumları yağdı. İşte Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali ve sevilen oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

Giriş Tarihi: 05.05.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 11:56
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Adını Feriha Koydum’un Halil’i Ufuk Tan Altunkaya görenleri şaşırttı! Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha

Başrollerinde Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un olduğu, Adını Feriha Koydum dizisi Türk televizyonlarında en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı. Dizide Feriha ile zorla evlenmeye çalışan ve hatta ölümüne neden olan Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali herkesi şaşırttı.

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Adını Feriha Koydum’un Halil’i Ufuk Tan Altunkaya görenleri şaşırttı! Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha

Dizide silik bir karaktere hayat veren oyuncu, son haliyle şaşkına çevirdi. Altunkaya şimdilerde, baba olmuş, eşiyle mütevazı hayatında mutlu mesut yaşam sürmekte.

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Adını Feriha Koydum’un Halil’i Ufuk Tan Altunkaya görenleri şaşırttı! Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha

Altunkaya'nın sosyal medya hesabını bulan Adını Feriha Koydum hayranları, başarılı oyuncunun fotoğraflarına, "Feriha görse Emir'i değil seni seçerdi", "Sevmediğin çocuğa bir daha bak Feriha" yorumlarında bulundu.

İşte son hali...

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Adını Feriha Koydum’un Halil’i Ufuk Tan Altunkaya görenleri şaşırttı! Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha

Ufuk Tan Altunkaya

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Adını Feriha Koydum’un Halil’i Ufuk Tan Altunkaya görenleri şaşırttı! Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha

Ufuk Tan Altunkaya