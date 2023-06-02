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Haberler Galeri Fatma Girik’in kardeşinin açtığı vasiyet iptali davasında yeni gelişme! “Akli dengesi yerinde değildi”

Fatma Girik’in kardeşinin açtığı vasiyet iptali davasında yeni gelişme! “Akli dengesi yerinde değildi”

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, 24 Ocak tarihinde hayatını kaybetmiş, mirasının büyük kısmını yeğeni Fatma Ahu Turanlı'ya bırakmıştı. Kardeşi Günay Girik ise vasiyetin iptali için dava açtı. Girik, ablasının akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Tanık olarak dinlenen Seyhan Erdağ, sanatçının akıl sağlığının yerinde olduğunu belirtti ve "Günay Bey ameliyatta bile yanında değildi." dedi.

Giriş Tarihi: 02.06.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 13:55
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Fatma Girik’in kardeşinin açtığı vasiyet iptali davasında yeni gelişme! “Akli dengesi yerinde değildi”

Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik, Ocak 2022'deçoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sanatçı, mirasının büyük bir bölümünü yeğeni Fatma Ahu Turanlı'ya bıraktı. Girik'in erkek kardeşi Günay Girik ise annesi Münevver Ukav ile kendisinin miras dışı bırakıldığını iddia ederek 'vasiyetnamenin iptali' davası açtı.

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Fatma Girik’in kardeşinin açtığı vasiyet iptali davasında yeni gelişme! “Akli dengesi yerinde değildi”

Girik, ablasının sağlıksız koşullarda, akli dengesinin tam yerinde olmadığı sırada ve baskı altındayken vasiyetname hazırladığını ileri sürdü:

"Bu vasiyetnamenin yeğenim Fatma Ahu Turanlı tarafından hazırlandığını öğrendik. Buna itiraz ettik. Hizmetlimiz ve 4 yakınımız tanıktır. Ablamın akli dengesinin gidip geldiğini bize belirttiler."

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Fatma Girik’in kardeşinin açtığı vasiyet iptali davasında yeni gelişme! “Akli dengesi yerinde değildi”

"FATMA HANIM ÇOK ÜZÜLÜYORDU"

Bodrum Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki 'vasiyetnamenin iptali' davasıyla ilgili Fatma Ahu Turanlı'nın tanıkları gazeteci Seyhan Erdağ ile Hakan Kösel dinlendi.

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Fatma Girik’in kardeşinin açtığı vasiyet iptali davasında yeni gelişme! “Akli dengesi yerinde değildi”

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde talimatla ifade veren gazeteci Erdağ, "35 yıllık gazeteciyim. Fatma Girik ile de yıllar içerisinde kedisine 'abla' diyebilecek bir yakınlık kurduk. Hastalık döneminde de defalarca hastanede yanında bulundum. Son yıllarda akli melekeleri ve şuuru yerindeydi. Son derece muzip bir kişiliği olduğu için benim bile hatırlayamadığım detaylarla bana takılırdı" dedi.

Erdağ ayrıca Günay Girik'i hiçbir zaman Fatma Girik'in yanında görmediğini belirtti:

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Fatma Girik’in kardeşinin açtığı vasiyet iptali davasında yeni gelişme! “Akli dengesi yerinde değildi”

"AMELİYATA GİRERKEN BİLE YANINDA YOKTU"

"Ameliyata girerken bile yanında yoktu. Fatma Hanım bu durumdan dolayı çok üzülüyordu. Kendini tamamen çekmiş bir kardeş vardı. Fatma Girik gibi mert, 'Erkek Fato' denilen bir kişiliğe bu atıfların yapılması beni çok üzüyor."