Fatma Girik’in kardeşinin açtığı vasiyet iptali davasında yeni gelişme! “Akli dengesi yerinde değildi”

"AMELİYATA GİRERKEN BİLE YANINDA YOKTU"

"Ameliyata girerken bile yanında yoktu. Fatma Hanım bu durumdan dolayı çok üzülüyordu. Kendini tamamen çekmiş bir kardeş vardı. Fatma Girik gibi mert, 'Erkek Fato' denilen bir kişiliğe bu atıfların yapılması beni çok üzüyor."