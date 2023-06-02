02 Haziran 2023, Cuma
Fatma Girik’in kardeşinin açtığı vasiyet iptali davasında yeni gelişme! “Akli dengesi yerinde değildi”
Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, 24 Ocak tarihinde hayatını kaybetmiş, mirasının büyük kısmını yeğeni Fatma Ahu Turanlı'ya bırakmıştı. Kardeşi Günay Girik ise vasiyetin iptali için dava açtı. Girik, ablasının akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Tanık olarak dinlenen Seyhan Erdağ, sanatçının akıl sağlığının yerinde olduğunu belirtti ve "Günay Bey ameliyatta bile yanında değildi." dedi.
Giriş Tarihi: 02.06.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 13:55
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