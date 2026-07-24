Sahra Işık'ın ihanet suçlamasına Seray Kaya'dan ilk açıklama

Sahra Işık ile iş insanı İdris Aybirdi, 2019 yılında evlenmişti. Evliliklerinin ilk döneminde sorunlar yaşayan çift, evlilik terapisine gitmiş ve ilişkilerine bir şans daha vermişti. Daha sonra bebek beklediklerini duyuran ikili, 12 Haziran 2025'te oğulları Pamir'i kucaklarına almıştı.

"Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdık. Hayatımızdaki en kıymetli bağ olan 11 aylık bebeğimizin huzuru ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz."

Boşanmanın ardından Sahra Işık, eski eşinin kendisini Kızılcık Şerbeti oyuncularından biriyle aldattığını iddia etti. Sosyal medyada söz konusu kişinin Seray Kaya olduğu yönündeki paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.

İddiaların ardından İdris Aybirdi de yazılı bir açıklama yaparak suçlamaları reddetti. Aybirdi, evliliklerinin karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde sona erdiğini belirterek, Seray Kaya ile evlilikleri devam ederken herhangi bir tanışıklık ya da birliktelik yaşanmadığını savundu.

SERAY KAYA SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Günlerdir sessizliğini koruyan Seray Kaya da iddialarla ilgili ilk kez konuştu. 2. Sayfa'ya konuşan ünlü oyuncu, sessiz kalmasının tek nedeninin ortada bir çocuğun bulunması olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sessiz kalmayı sürdürmemin tek nedeni ortada bir çocuk olması. Bu demek değildir ki iddiaları kabul ediyorum. Bir problem var belli ki ama o problemin içindeki kişi ben değilim. Aile kavramına gerçekten önem veren biriyim. Ne bir aileye ne de özellikle bir çocuğa zarar verebilecek bir adım atacak karakterde biri değilim. Sahra Hanım'la düğünde tanışmıştık, ondan sonra hayatımda hiç görmedim. Aynı masalarda oturmadık. Beni sosyal medyada takip edince ben de takibe aldım."

Seray Kaya'nın açıklamasıyla birlikte hakkında ortaya atılan yasak aşk iddialarını bir kez daha reddettiği görüldü.