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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş

Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Betül karakteriyle dizideki tüm dengeleri altüst eden İlayda Çevik oyunculuğuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Son yılların en başarılı oyuncularından olan Çevik, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan oyuncunun sevgilisi görenleri şaşırttı. Kısa süre önce evlilik kararı alan İlayda Çevik'in sevgilisi bakın kim çıktı...

Giriş Tarihi: 07.10.2021 16:35 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 16:36
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş

Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna Betül karakteriyle dahil olan İlayda Çevik, tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla mercek altına alınan İlayda Çevik'in sevgilisi herkesi şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş

İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İlayda Çevik başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilisi ve eşleri…

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş

METİN AKDÜLGER VE SEVGİLİSİ CANSU AKIN

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş

METİN AKDÜLGER VE SEVGİLİSİ CANSU AKIN

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş

METİN AKDÜLGER VE SEVGİLİSİ CANSU AKIN