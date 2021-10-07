Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Betül karakteriyle dizideki tüm dengeleri altüst eden İlayda Çevik oyunculuğuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Son yılların en başarılı oyuncularından olan Çevik, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan oyuncunun sevgilisi görenleri şaşırttı. Kısa süre önce evlilik kararı alan İlayda Çevik'in sevgilisi bakın kim çıktı...