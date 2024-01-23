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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebekleri doğdu! İlk paylaşım geldi, ikizler göründü! İbrahim Ayel ve Sinan Emir...
İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli çiftinin bebekleri göründü! 2021 yılında dünya evine giren çift, hamilelik sürecinin ardından ikiz bebeklerini kucaklarına aldı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, birinci bebekleri İdo Tatlıses'in babası ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in adını verirken, ikinci bebeklerine ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin ismini verdi. İdo Tatlıses'ten ise beklenen paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 23.01.2024 13:32Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 14:42