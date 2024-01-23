İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin bebekleri doğdu! İlk paylaşım geldi, ikizler göründü! İbrahim Ayel ve Sinan Emir...

Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in oğulları İdo Tatlıses ile eşi Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleri dünyaya geldi. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında evlenmişti.



