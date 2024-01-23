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Haberler Galeri İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebekleri doğdu! İlk paylaşım geldi, ikizler göründü! İbrahim Ayel ve Sinan Emir...

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebekleri doğdu! İlk paylaşım geldi, ikizler göründü! İbrahim Ayel ve Sinan Emir...

İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli çiftinin bebekleri göründü! 2021 yılında dünya evine giren çift, hamilelik sürecinin ardından ikiz bebeklerini kucaklarına aldı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, birinci bebekleri İdo Tatlıses'in babası ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in adını verirken, ikinci bebeklerine ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin ismini verdi. İdo Tatlıses'ten ise beklenen paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 23.01.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 14:42
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin bebekleri doğdu! İlk paylaşım geldi, ikizler göründü! İbrahim Ayel ve Sinan Emir...

İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, dün İbrahim Ayel ve Sinan Emir adlarını verdikleri ikiz bebeklerini kucaklarına aldı. Bu müjdeli haberi sosyal medya üzerinden paylaşan İdo Tatlıses, minik bebekleriyle ilk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. İşte, İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çiftinin ikizleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin bebekleri doğdu! İlk paylaşım geldi, ikizler göründü! İbrahim Ayel ve Sinan Emir...

Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in oğulları İdo Tatlıses ile eşi Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleri dünyaya geldi. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında evlenmişti.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin bebekleri doğdu! İlk paylaşım geldi, ikizler göründü! İbrahim Ayel ve Sinan Emir...

Evliliklerinde 2 yılı geride bırakan çift, ikiz erkek bebeklerine kavuştu. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin ikizleri sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bebeklerine kavuşan çifti, aileleri ve yakın çevreleri yalnız bırakmadı.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin bebekleri doğdu! İlk paylaşım geldi, ikizler göründü! İbrahim Ayel ve Sinan Emir...

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda bebeklerinin ismini de duyurmuştu.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin bebekleri doğdu! İlk paylaşım geldi, ikizler göründü! İbrahim Ayel ve Sinan Emir...

Çift ikizlerden birine İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğerine ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını verdi.