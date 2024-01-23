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Haberler Galeri "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin başrolü İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer futbolcuymuş! Fenerbahçe'nin yıldızı...

"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin başrolü İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer futbolcuymuş! Fenerbahçe'nin yıldızı...

"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin galası önceki akşam gerçekleşti. Filmin başrollerinden İsmail Hacıoğlu, rol arkadaşı Melisa Aslı Pamuk hakkında söyledikleriyle gündem oldu. Açıklamasıyla çok konuşulan ünlü oyuncunun hayatı da merak edildi. Galaya eski eşi Duygu Kumarki ile katılan Hacıoğlu hakkında araştırma yapanlar oyuncunun babasının kim olduğunu duyunca şoke oldu. İsmail Hacıoğlu'nun babası Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcusu çıktı.

Giriş Tarihi: 23.01.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 11:18
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Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin başrolü İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer futbolcuymuş! Fenerbahçe’nin yıldızı...

İsmail Hacıoğlu, başrolünü üstlendiği Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Özellikle rol arkadaşı Melisa Aslı Pamuk'a yönelik sözleri dikkat çekti. Bu sözlerin ardından gecede eski eşi Duygu Kaya Kumarki'nin İsmail Hacıoğlu'na eşlik etmesi ise olayın boyutunu artırdı. Bu olayın üzerine İsmail Hacıoğlu'nun hayatı merak konusu olurken, babası yıldız futbolcu çıktı.

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Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin başrolü İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer futbolcuymuş! Fenerbahçe’nin yıldızı...

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde başrolü üstlenen İsmail Hacıoğlu'nun, rol arkadaşı Melisa Aslı Pamuk'un galaya katılmamasıyla ilgili yaptığı çarpıcı açıklama dikkat çekti.

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Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin başrolü İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer futbolcuymuş! Fenerbahçe’nin yıldızı...

Hacıoğlu, sorulan soru üzerine, "Yani Fransa'ya mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" yanıtını verdi.

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Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin başrolü İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer futbolcuymuş! Fenerbahçe’nin yıldızı...

Öte yandan ünlü oyuncunun galaya eski eşi ve kızının annesi Duygu Kaya Kumarki ile katılması da gözlerden kaçmadı.

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Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin başrolü İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer futbolcuymuş! Fenerbahçe’nin yıldızı...

Gala gecesinin ardından gündem olan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İsmail Hacıoğlu'nun babasının kim olduğunu futbolcu duyanlar ise şaştı kaldı.