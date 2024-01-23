"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin başrolü İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer futbolcuymuş! Fenerbahçe'nin yıldızı...

"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin galası önceki akşam gerçekleşti. Filmin başrollerinden İsmail Hacıoğlu, rol arkadaşı Melisa Aslı Pamuk hakkında söyledikleriyle gündem oldu. Açıklamasıyla çok konuşulan ünlü oyuncunun hayatı da merak edildi. Galaya eski eşi Duygu Kumarki ile katılan Hacıoğlu hakkında araştırma yapanlar oyuncunun babasının kim olduğunu duyunca şoke oldu. İsmail Hacıoğlu'nun babası Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcusu çıktı.