Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın annesiyle benzerliği şaşırttı! Resmen kopyası...

Oktay Kaynarca, "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisiyle ekrana muhteşem bir dönüş yaptı. Hem başrol oyuncusu hem de yapımcısı olarak yer aldığı dizi, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Usta oyuncu, başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Oktay Kaynarca'nın, annesiyle paylaştığı bir fotoğraf ise büyük ilgi çekti. Anne-oğul benzerliğiyle dikkat çeken bu paylaşım, izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.