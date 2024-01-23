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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın annesiyle benzerliği şaşırttı! Resmen kopyası...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın annesiyle benzerliği şaşırttı! Resmen kopyası...

Oktay Kaynarca, "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisiyle ekrana muhteşem bir dönüş yaptı. Hem başrol oyuncusu hem de yapımcısı olarak yer aldığı dizi, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Usta oyuncu, başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Oktay Kaynarca'nın, annesiyle paylaştığı bir fotoğraf ise büyük ilgi çekti. Anne-oğul benzerliğiyle dikkat çeken bu paylaşım, izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Giriş Tarihi: 23.01.2024 16:07 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 16:16
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği şaşırttı! Resmen kopyası...

"Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri ile hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, Türk televizyon tarihinde unutulmaz karakterlerden birine hayat verdi. Şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekranlara bomba gibi dönen Kaynarca, bu sefer de annesiyle gündem oldu. Sosyal medyada gündem olan fotoğraflara bazı kişiler" Resmen kopyası", "Bu nasıl benzerlik" gibi yorumlarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği şaşırttı! Resmen kopyası...

Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri ile hafızalara kazındı. Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle rekorlar kıran Oktay Kaynarca, şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranlarda yer alıyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği şaşırttı! Resmen kopyası...

Oktay Kaynarca'nın yaşam hikayesi, dramatik olaylarla dolu. Aslen Malatyalı olan Kaynarca, Almanya'da yaşayan gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesinin Almanya'da yaşadığı yıllarda, yengesi ve ailesini ziyaret etmek üzere gelen Kaynarca'nın babası Özkan Kaynarca, havaalanına gitmek üzere yola çıktı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği şaşırttı! Resmen kopyası...

Ancak dönüşte meydana gelen feci bir kazada, baba Özkan Kaynarca ve yenge, hayatlarını kaybettiler. Aile büyükleri bu olayın ardından Kaynarca'nın annesi ile amcasının evlenmesine karar verdi. O zaman çok küçük olan Kaynarca, bu gerçeği yıllar sonra öğrendi.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği şaşırttı! Resmen kopyası...

Anne oğulun benzerliğini görenler inanamadı. İşte Oktay Kaynarca'nın annesi...