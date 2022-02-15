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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evliliğinde kriz iddiası! İlk hamle geldi

3 yıldır aşk yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geçtiğimiz Ekim ayında nikah masasına oturmuştu. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çift, 14 Şubat paylaşımlarıyla da dikkat çekti. Ancak İdo Tatlıses "Seni ne öpmeye ne sevmeye doyabiliyorum. Sana hep açım kısacası" mesajıyla yayınladığı kareyi kısa bir süre sonra sildi. Tatlıses'in bu hamlesi kafaları karıştırırken çiftten evliliklerinde kriz olduğu iddialarına cevap geldi.

Giriş Tarihi: 15.02.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 14:34
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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evliliğinde kriz iddiası! İlk hamle geldi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 3 yıllık aşklarını Ekim 2021'de nikah masasına taşımıştı.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evliliğinde kriz iddiası! İlk hamle geldi

Sosyal medya hesabından aşk pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan çift, 14 Şubat'ı da es geçmedi.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evliliğinde kriz iddiası! İlk hamle geldi

İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli ile fotoğrafını, "Seni ne öpmeye ne sevmeye doyabiliyorum. Sana hep açım kısacası" notuyla yayınladı.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evliliğinde kriz iddiası! İlk hamle geldi

Ancak İdo, yaptığı paylaşımı kısa bir süre sonra kaldırdı.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evliliğinde kriz iddiası! İlk hamle geldi

Sosyal medyada "İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli arasında sorun mu var?" soruları soruldu.