İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evliliğinde kriz iddiası! İlk hamle geldi

3 yıldır aşk yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geçtiğimiz Ekim ayında nikah masasına oturmuştu. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çift, 14 Şubat paylaşımlarıyla da dikkat çekti. Ancak İdo Tatlıses "Seni ne öpmeye ne sevmeye doyabiliyorum. Sana hep açım kısacası" mesajıyla yayınladığı kareyi kısa bir süre sonra sildi. Tatlıses'in bu hamlesi kafaları karıştırırken çiftten evliliklerinde kriz olduğu iddialarına cevap geldi.