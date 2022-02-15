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Bir döneme damga vuran dizide evin küçük kızını oynuyordu! Artık evli ve çocuklu | Bakın tanıyabilecek misiniz

Bir döneme damga vuran En Son Babalar Duyar adlı dizide evin küçük kızı rolüyle kameralar karşısına geçen Jale Azaklı son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Efsaneler arasında yer alan dizide Kadir ve Hülya çiftinin kızı Ceren'e hayat veren çocuk yıldız Jale Azaklı artık evli ve çocuklu. İşte başta Jale Azaklı olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar içindeki değişimi.

Giriş Tarihi: 15.02.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 14:42
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Bir döneme damga vuran dizide evin küçük kızını oynuyordu! Artık evli ve çocuklu | Bakın tanıyabilecek misiniz

Güçlü oyuncu kadrosu ve sıcak hikayesiyle 2002-2006 yılları arasında yayınlanan En Son Babalar dizisi milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyordu.

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Bir döneme damga vuran dizide evin küçük kızını oynuyordu! Artık evli ve çocuklu | Bakın tanıyabilecek misiniz

Dizide, Kadir ve Hülya çiftinin kızı Ceren'e hayat veren çocuk yıldız Jale Azaklı, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

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Bir döneme damga vuran dizide evin küçük kızını oynuyordu! Artık evli ve çocuklu | Bakın tanıyabilecek misiniz

Dizide, ailenin iştahlı çocuğu Ceren'e hayat veren Jale Azaklı, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

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Bir döneme damga vuran dizide evin küçük kızını oynuyordu! Artık evli ve çocuklu | Bakın tanıyabilecek misiniz

Şimdilerde 27 yaşında olan Jale Azaklı, 2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturdu.

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Bir döneme damga vuran dizide evin küçük kızını oynuyordu! Artık evli ve çocuklu | Bakın tanıyabilecek misiniz

Bir çocuk sahibi Jale Azaklı, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.