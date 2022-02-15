Bir döneme damga vuran dizide evin küçük kızını oynuyordu! Artık evli ve çocuklu | Bakın tanıyabilecek misiniz

Bir döneme damga vuran En Son Babalar Duyar adlı dizide evin küçük kızı rolüyle kameralar karşısına geçen Jale Azaklı son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Efsaneler arasında yer alan dizide Kadir ve Hülya çiftinin kızı Ceren'e hayat veren çocuk yıldız Jale Azaklı artık evli ve çocuklu. İşte başta Jale Azaklı olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar içindeki değişimi.