Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi herkesi şaşırttı!

Sevilen dizi Çukur'da Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli son dönemlerin en çok konuşulan ismi oldu. Rol aldığı diziler ve sinema filmleriyle adını yurt dışında da geniş kitlelere duyuran Aras Bulut İynemli, özel hayatıyla da dikkatleri çekti. Kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile uzun süredir mutlu bir ilişki yaşayan İynemli'nin ailesi de merak konusu oldu. Oyuncu Orçun İynemli ile kardeş olan Arars Bulut İynemli'nin annesi görenleri şaşırttı. İşte yakılıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin merak edilen annesi...