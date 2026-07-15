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Hande Baladın ve Onuralp Bitim Bebek’te görüntülendi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe'nin milli sporcuları Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in bir süredir konuşulan birlikteliği ilk kez objektiflere yansıdı. Yaklaşık bir aydır görüştükleri öne sürülen ikili, İstanbul Bebek'te birlikte görüntülenince aşk iddiaları güç kazandı.

Hande Baladın ve Onuralp Bitim Bebek’te görüntülendi 1

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın milli yıldızı Hande Baladın ile Fenerbahçe Beko'nun milli basketbolcusu Onuralp Bitim'in adı son haftalarda aşk dedikodularıyla gündeme geliyordu. Daha önce Bağdat Caddesi'ndeki bir restoranda baş başa yemek yerken görüldükleri öne sürülen ikilinin yaklaşık bir aydır birlikte olduğu iddia edilmişti.

Hande Baladın ve Onuralp Bitim Bebek’te görüntülendi 2

İLK KEZ AYNI KAREDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Haklarında çıkan iddiaların ardından Hande Baladın ile Onuralp Bitim, ilk kez İstanbul Bebek'te birlikte objektiflere takıldı. Günlük kıyafetleriyle görüntülenen ikili, bankamatik önünde vakit geçirirken kameralara yansıdı.

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Hande Baladın ve Onuralp Bitim Bebek’te görüntülendi 3

MAKYAJINI TAZELEDİ, OBJEKTİFLERİ FARK EDİNCE UZAKLAŞTILAR

Onuralp Bitim bankamatikten işlem yaptığı sırada Hande Baladın'ın rujunu tazelediği görüldü. İkili, o sırada fotoğraflarının çekildiğini fark edince kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Görüntülenmekten rahatsız oldukları gözlenen milli sporcular, daha sonra bölgeden hızla ayrıldı.

Hande Baladın ve Onuralp Bitim Bebek’te görüntülendi 4

Bebek'te ilk kez birlikte görüntülenen Hande Baladın ve Onuralp Bitim cephesinden ise birliktelik iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hande Baladın ve Onuralp Bitim Bebek’te görüntülendi 5

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı smaçörü Hande Baladın, hem kulüp kariyeri hem de Filenin Sultanları ile elde ettiği başarılarla Türk voleybolunun öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Peki, Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımda forma giyiyor?

1 Eylül 1997 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelen Hande Baladın, Türk voleybolunun en başarılı smaçörlerinden biridir. 1.90 metre boyundaki milli sporcu, kariyerini Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda sürdürmektedir.

Hande Baladın ve Onuralp Bitim Bebek’te görüntülendi 6

VOLEYBOLA ECZACIBAŞI ALTYAPISINDA BAŞLADI

Voleybola Eczacıbaşı altyapısında başlayan Hande Baladın, ilk yıllarında orta oyuncu olarak görev yaptı. Daha sonra smaçör pozisyonuna geçen milli voleybolcu, bu değişimin ardından kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

Kulüp kariyerinde uzun yıllar Eczacıbaşı formasını giyen Baladın, bir dönem kiralık olarak Galatasaray'da da mücadele etti. Başarılı oyuncu, 2025 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak sarı-lacivertli ekibe katıldı.

FİLENİN SULTANLARI'NIN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ

Hande Baladın, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyor. Milli formayla FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonası zaferi ve Dünya Kupası'nda elde edilen önemli derecelerde pay sahibi olan Baladın, hücum gücü ve istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.

Hande Baladın ve Onuralp Bitim Bebek’te görüntülendi 7

Onuralp Bitim kimdir?

31 Mart 1999 tarihinde İstanbul'da doğan Onuralp Bitim, kısa forvet ve şutör gard pozisyonlarında görev yapan profesyonel basketbolcudur. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın formasını da giyen başarılı oyuncu, kariyerini Fenerbahçe Beko'da sürdürmektedir.

BASKETBOLA ANADOLU EFES ALTYAPISINDA BAŞLADI

Basketbol kariyerine Anadolu Efes altyapısında başlayan Onuralp Bitim, genç yaşta Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim aldı. Türkiye'ye döndükten sonra 2017-2019 yılları arasında Anadolu Efes A Takımı'nda forma giyerek profesyonel kariyerine adım attı.

KARŞIYAKA VE BURSASPOR'DA ÇIKIŞ YAPTI

Anadolu Efes'in ardından 2019-2021 yılları arasında Pınar Karşıyaka'da görev yapan Bitim, asıl çıkışını Frutti Extra Bursaspor formasıyla gerçekleştirdi. Başarılı performansıyla takımının 2022 EuroCup finaline yükselmesinde önemli rol oynayan milli basketbolcu, Avrupa basketbolunun dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Hande Baladın ve Onuralp Bitim Bebek’te görüntülendi 8

NBA'DE FORMA GİYDİ

2023 yılında NBA ekiplerinden Chicago Bulls ile sözleşme imzalayan Onuralp Bitim, dünyanın en prestijli basketbol liginde forma giyme başarısı gösteren Türk basketbolcular arasına katıldı. NBA deneyimiyle kariyerine önemli bir adım ekleyen Bitim, burada edindiği tecrübeyle dikkat çekti.

FENERBAHÇE BEKO'YA TRANSFER OLDU

Onuralp Bitim, 2024 yılının kasım ayında Fenerbahçe Beko ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar geçerli sözleşme imzalayarak Türkiye'ye döndü. Sarı-lacivertli formayla hem Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde hem de EuroLeague'de mücadele eden milli basketbolcu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer almayı sürdürüyor.

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