Hande Baladın ve Onuralp Bitim Bebek’te görüntülendi

VOLEYBOLA ECZACIBAŞI ALTYAPISINDA BAŞLADI

Voleybola Eczacıbaşı altyapısında başlayan Hande Baladın, ilk yıllarında orta oyuncu olarak görev yaptı. Daha sonra smaçör pozisyonuna geçen milli voleybolcu, bu değişimin ardından kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

Kulüp kariyerinde uzun yıllar Eczacıbaşı formasını giyen Baladın, bir dönem kiralık olarak Galatasaray'da da mücadele etti. Başarılı oyuncu, 2025 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak sarı-lacivertli ekibe katıldı.

FİLENİN SULTANLARI'NIN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ

Hande Baladın, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyor. Milli formayla FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonası zaferi ve Dünya Kupası'nda elde edilen önemli derecelerde pay sahibi olan Baladın, hücum gücü ve istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.