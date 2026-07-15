Hande Baladın ve Onuralp Bitim Bebek’te görüntülendi
Fenerbahçe'nin milli sporcuları Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in bir süredir konuşulan birlikteliği ilk kez objektiflere yansıdı. Yaklaşık bir aydır görüştükleri öne sürülen ikili, İstanbul Bebek'te birlikte görüntülenince aşk iddiaları güç kazandı.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın milli yıldızı Hande Baladın ile Fenerbahçe Beko'nun milli basketbolcusu Onuralp Bitim'in adı son haftalarda aşk dedikodularıyla gündeme geliyordu. Daha önce Bağdat Caddesi'ndeki bir restoranda baş başa yemek yerken görüldükleri öne sürülen ikilinin yaklaşık bir aydır birlikte olduğu iddia edilmişti.
İLK KEZ AYNI KAREDE GÖRÜNTÜLENDİLER
Haklarında çıkan iddiaların ardından Hande Baladın ile Onuralp Bitim, ilk kez İstanbul Bebek'te birlikte objektiflere takıldı. Günlük kıyafetleriyle görüntülenen ikili, bankamatik önünde vakit geçirirken kameralara yansıdı.
MAKYAJINI TAZELEDİ, OBJEKTİFLERİ FARK EDİNCE UZAKLAŞTILAR
Onuralp Bitim bankamatikten işlem yaptığı sırada Hande Baladın'ın rujunu tazelediği görüldü. İkili, o sırada fotoğraflarının çekildiğini fark edince kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Görüntülenmekten rahatsız oldukları gözlenen milli sporcular, daha sonra bölgeden hızla ayrıldı.
Bebek'te ilk kez birlikte görüntülenen Hande Baladın ve Onuralp Bitim cephesinden ise birliktelik iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı smaçörü Hande Baladın, hem kulüp kariyeri hem de Filenin Sultanları ile elde ettiği başarılarla Türk voleybolunun öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.
Peki, Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımda forma giyiyor?
1 Eylül 1997 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelen Hande Baladın, Türk voleybolunun en başarılı smaçörlerinden biridir. 1.90 metre boyundaki milli sporcu, kariyerini Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda sürdürmektedir.