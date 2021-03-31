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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 5. sezon gelecek mi? La Casa De Papel'de son gelişmeler! Netflix LCDP 5. kısım ne zaman çıkacak? Fragman yayınlandı mı? 5. sezon gelecek mi? La Casa De Papel'de son gelişmeler! Netflix LCDP 5. kısım ne zaman çıkacak? Fragman yayınlandı mı?
La Casa De Papel 5. sezon gelecek mi? 2020 Nisan ayının ilk haftası 4. sezonuyla seyirci karşısına çıkan La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Yapımcı Alex Pina 5. sezonun olacağını açıkladıktan sonra gözler yeni sezonun çıkış tarihine çevrildi. İspanyol yapımı dizi hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, La Casa De Papel 5. sezon gelecek mi? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 31.03.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 12:32
Netflix platformunda seyirci karşısına çıkan İspanyol yapımı La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu için bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz sene 4. sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezonunda neler olacağı ise merak konusu oldu. Şimdi ise internet üzerinde dizinin başlayacağı tarih konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, La Casa De Papel 5. sezon gelecek mi? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
La Casa De Papel dizisi 5. sezonuyla ile izleyicisine veda edecek. Ancak yeni sezonın hangi tarihte başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yeni sezonun 2021 yılı içerisinde başlamasına dair umutlar devam ediyor.
5. SEZONDA NELER OLACAK?
Yapımcılardan ve Netflix'ten net ve resmi bir açıklama gelmese de Netflix Türkiye, 20 Eylül 2020'de Twitter hesabı üzerinden paylaştığı post ile yeni sezon için alarm vermişti. Soygun planlarının kilit adamı Mario Urbaneja fotoğrafını paylaşarak mizah yapan Netflix Türkiye, LCDP hayranlarını
"Profesör 5.Sezondan bildiriyor" başlıklı fotoğraf ile 2020'den 2021'ye yeni sezonun sinyalini vererek heyecanlandırdı.
Dördüncü sezon ile final yapacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Yeni sezonda Nairobi'nin anısının devam edeceği ve olayların intikam boyutuna taşınacağı da tahminler arasında. Bu kaybın yeni sezonda Profesör'ü de çileden çıkaracağı ve Profesör'ün faaliyetleri açısından çok aktif bir sezon olacağı düşünülüyor. İspanya Hükümeti için zor günler kapıda diyebiliriz.
LA CASA DE PAPEL'E YENİ KARAKTERLER GELİYOR
La Casa De Papel'in yeni sezonundan itibaren Miguel Angel Silvestre ve Patrick Criado'nun diziye dahil olacağı bildirildi. Ancak oyuncuların hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.