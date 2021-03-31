Netflix platformunda seyirci karşısına çıkan İspanyol yapımı La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu için bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz sene 4. sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezonunda neler olacağı ise merak konusu oldu. Şimdi ise internet üzerinde dizinin başlayacağı tarih konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, La Casa De Papel 5. sezon gelecek mi? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...