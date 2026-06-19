Icardi'nin villası başını yaktı: 8 Milyon TL'lik kira davası

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ev sahibi arasında yaşanan kira krizi mahkemeye taşındı. Göktürk'teki lüks villasını sözleşme süresi dolmadan boşaltan Arjantinli golcünün, kalan 4 aylık kira bedelini ödemediği iddiasıyla başlayan hukuki süreçte yeni bir safhaya geçildi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeşil sahalardaki başarılarıyla olduğu kadar saha dışındaki gelişmeleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Yıldız golcü, İstanbul Göktürk'te kiraladığı lüks villayı sözleşme süresi dolmadan boşaltması nedeniyle ev sahibi şirketle karşı karşıya geldi. Taraflar arasındaki 8 milyon liralık kira krizi mahkemeye taşındı.

23 MİLYON LİRALIK LÜKS KİRA SÖZLEŞMESİ Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz'ın aktardığı bilgilere göre, krizin perde arkası şu şekilde gelişti: Geçtiğimiz yıl İstanbul'un en gözde yerleşim bölgelerinden biri olan Göktürk'te oldukça lüks bir villa kiralayan Mauro Icardi'nin yıllık kira bedeli, dudak uçuklatan cinsten belirlenmişti.

Yapılan resmi sözleşmeye göre, yıldız ismin villaya ödeyeceği yıllık kira tutarı 504 bin dolar, yani yaklaşık 23 milyon 330 bin TL olarak kayıtlara geçmişti.

4 AY ÖNCEKİ TAHLİYE SONRASI KRİZ Sözleşme süresi dolmadan sürpriz bir karar alan Icardi, lüks villayı bitimine 4 ay kala boşalttı. Erken tahliye üzerine harekete geçen ev sahibi şirket, sözleşme maddeleri gereğince kalan 4 aylık kira bedelinin ödenmesini talep etti.

ADLİYE KORİDORLARINDA "İTİRAZIN İPTALİ" DAVASI İddiaya göre, 168 bin dolara (yaklaşık 8 milyon lira) denk gelen bakiye borcu tahsil edemeyen ev sahibi şirket, durumu yargıya taşıyarak icra takibi başlattı. Icardi'nin avukatları aracılığıyla bu icra takibine resmi itirazda bulunması üzerine ise süreç "itirazın iptali" davasına dönüştü.