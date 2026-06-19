2 çocuk babası Gökhan Özen resmen nişanlandı
Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Özen, uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı aşkını resmiyete taşıdı. Başarılı sanatçı, sevgilisi Naz Canbaz ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk büyük adımı attı.
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle gündeme geldi.
Özen, Ağustos 2025'te tabularını yıkarak ilişkisini ilan etmişti. İlişkilerinin başından beri magazin dünyasının ve hayranlarının yakın takibinde olan çift, aralarındaki yaş farkına dair yapılan yorumlara kulak asmadan mutluluklarını evlilik kararıyla taçlandırdı.
"BİR SÖZ BİR ÖMÜR..."
Ünlü isim, mutluluğunu takipçileriyle de paylaştı. Naz Canbaz'ın parmağındaki tektaş yüzüğü sosyal medya hesabından paylaşan Özen, gönderisine "Resmen nişanlandı" notunu düşerek haberi doğruladı.
Ardından duygusal bir mesaj daha yayımlayan sanatçı, bu birlikteliğin kendisi için taşıdığı derin anlamı şu sözlerle ifade etti:
"Bu yüzük bir yüzükten fazlası... Bir söz, bir ömür..."
Yaklaşık dört gün önce sevgilisiyle olan romantik bir karesini "En değerlim" notuyla paylaşarak hayranlarına sinyal veren Gökhan Özen, daha önceki bir paylaşımında ise sevgilisini koruma altına alarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bugün ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Bunu paylaşıyorum ki kimse kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın."
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GÖKHAN ÖZEN
Müzik kariyerinde "Aramazsan Arama", "Tabir-i Caizse" ve "Budala" gibi unutulmaz hitlere imza atan sanatçı, 2010 yılında Selen Sevigen ile dünyaevine girmiş, 2016 yılında ise yollarını ayırmıştı.
Özen'in bu evlilikten Ada Deren ve Derin Su adında iki kızı bulunuyor.
Öte yandan gerçek adıyla Ahmet Gökhan Özen, müzikal kariyerinin yanı sıra "Sevda Çiçeği", "Yalan Dünya" ve "Yıldız Masalı" gibi sevilen televizyon dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştı.