2 çocuk babası Gökhan Özen resmen nişanlandı

Özen, Ağustos 2025'te tabularını yıkarak ilişkisini ilan etmişti. İlişkilerinin başından beri magazin dünyasının ve hayranlarının yakın takibinde olan çift, aralarındaki yaş farkına dair yapılan yorumlara kulak asmadan mutluluklarını evlilik kararıyla taçlandırdı.

"BİR SÖZ BİR ÖMÜR..."

Ünlü isim, mutluluğunu takipçileriyle de paylaştı. Naz Canbaz'ın parmağındaki tektaş yüzüğü sosyal medya hesabından paylaşan Özen, gönderisine "Resmen nişanlandı" notunu düşerek haberi doğruladı.

Ardından duygusal bir mesaj daha yayımlayan sanatçı, bu birlikteliğin kendisi için taşıdığı derin anlamı şu sözlerle ifade etti:

"Bu yüzük bir yüzükten fazlası... Bir söz, bir ömür..."