Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un görkemli düğününe gelinlik ve ayakkabıları damga vurdu! Alay konusu oldular

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, dün akşam gerçekleşen görkemli törenle nikah masasına oturdu. Ünlüler düğüne akın ederken geceye Demet Özdemir'in ilk gelinliği ve Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu. Sosyal medyanın gündemine oturan ayakkabı ve gelinlik alay konusu oldu.