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Haberler Galeri Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un görkemli düğününe gelinlik ve ayakkabıları damga vurdu! Alay konusu oldular

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un görkemli düğününe gelinlik ve ayakkabıları damga vurdu! Alay konusu oldular

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, dün akşam gerçekleşen görkemli törenle nikah masasına oturdu. Ünlüler düğüne akın ederken geceye Demet Özdemir'in ilk gelinliği ve Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu. Sosyal medyanın gündemine oturan ayakkabı ve gelinlik alay konusu oldu.

Giriş Tarihi: 29.08.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 10:31
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un görkemli düğününe gelinlik ve ayakkabıları damga vurdu! Alay konusu oldular

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un hava koşulları nedeniyle ertelenen düğünü dün akşam gerçekleşti.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un görkemli düğününe gelinlik ve ayakkabıları damga vurdu! Alay konusu oldular

Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi yapımcı Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un görkemli düğününe gelinlik ve ayakkabıları damga vurdu! Alay konusu oldular

1. GELİNLİK

Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıkarken, nikah sonrasında Nihan Peker'in tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un görkemli düğününe gelinlik ve ayakkabıları damga vurdu! Alay konusu oldular

2. GELİNLİK

Güzel oyuncunun giydiği 3 gelinlik de sosyal medyada gündem oldu. 2. olarak giydiği sade gelinlik çok beğenilirken, ilk gelinlik sınıfta kaldı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un görkemli düğününe gelinlik ve ayakkabıları damga vurdu! Alay konusu oldular

3. GELİNLİK

Eğlenceli halleriyle dikkat çeken Demet son olarak bu gelinlikle ortaya çıktı.