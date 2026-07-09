İbrahim Tatlıses'in miras kararına Ahmet Tatlıses'ten olay yanıt
İbrahim Tatlıses ile uzun süredir görüşmediği bilinen oğlu Ahmet Tatlıses, babası hakkında yaptığı açıklamalarla yeniden magazin gündemine oturdu. Ünlü türkücünün sağlık durumu ve miras açıklamalarına değinen Ahmet Tatlıses'in sözleri dikkat çekti.
Yurt dışındaki konser programlarının ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Bir süre yoğun bakımda kalan ve ameliyat geçiren ünlü türkücü, hastanedeki tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından 22 Nisan'da taburcu edilmişti.
FİZİK TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Ancak İbrahim Tatlıses'in yeniden hastanede olduğu yönündeki haberler sevenlerini endişelendirdi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan iddiaların ardından ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmıştı.
Tatlıses'in hastanedeki sürecinin fizik tedavi kapsamında devam ettiği öğrenilirken, uzun süredir görüşmediği oğlu Ahmet Tatlıses, babasının sağlık durumu ve mirasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"KİMSE ZİYARET ETMİYOR"
Babasının yaklaşık bir aydır fizik tedavi gördüğünü belirten Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'i kimsenin ziyaret etmediğini öne sürdü.
2. Sayfa'nın haberine göre; Ahmet Tatlıses, "Bir aydır fizik tedavi görüyor, kimse de ziyaretine gitmiyor. Düşenin dostu bir yere kadar. Öyle süperim demekle olmuyor" dedi.
"EVLAT HER YERDE BULUNMUYOR"
Babasıyla arasındaki gerilime ilişkin konuşan Ahmet Tatlıses, sert sözlerini sürdürdü.
"Keşke İbrahim Bey de aklıselim düşünse... 'Ben ne yapıyorum?' demesi lazım. Çünkü evlat her yerde bulunmuyor" ifadelerini kullanan Tatlıses, babasına dikkat çeken bir mesaj gönderdi.