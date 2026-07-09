İbrahim Tatlıses'in miras kararına Ahmet Tatlıses'ten olay yanıt

"ASLA ÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

İbrahim Tatlıses'in daha önce yaptığı "Mirasımı devlete bırakacağım" açıklaması da Ahmet Tatlıses'e soruldu.

Ahmet Tatlıses, miras konusunda, "Olur mu öyle şey? Çocukları var, torunları var, yeğenleri var... Asla öyle bir şey olamaz da İbrahim Bey'e gaf yaptırdılar. Devlet de kabul etmez zaten, 'Ben aciz miyim sen bana bu parayı veriyorsun? Sen önce onlara bakacaksın. Çünkü bakmazsan biz bakmak zorundayız' der" şeklinde konuştu.