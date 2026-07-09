CANLI YAYIN

İbrahim Tatlıses'in miras kararına Ahmet Tatlıses'ten olay yanıt

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İbrahim Tatlıses ile uzun süredir görüşmediği bilinen oğlu Ahmet Tatlıses, babası hakkında yaptığı açıklamalarla yeniden magazin gündemine oturdu. Ünlü türkücünün sağlık durumu ve miras açıklamalarına değinen Ahmet Tatlıses'in sözleri dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'in miras kararına Ahmet Tatlıses'ten olay yanıt 1

Yurt dışındaki konser programlarının ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Bir süre yoğun bakımda kalan ve ameliyat geçiren ünlü türkücü, hastanedeki tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından 22 Nisan'da taburcu edilmişti.

İbrahim Tatlıses'in miras kararına Ahmet Tatlıses'ten olay yanıt 2

FİZİK TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Ancak İbrahim Tatlıses'in yeniden hastanede olduğu yönündeki haberler sevenlerini endişelendirdi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan iddiaların ardından ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmıştı.

Tatlısesten günler sonra yeni paylaşım TATLISES'TEN GÜNLER SONRA YENİ PAYLAŞIM
Ahaber
İbrahim Tatlıses'in miras kararına Ahmet Tatlıses'ten olay yanıt 3

Tatlıses'in hastanedeki sürecinin fizik tedavi kapsamında devam ettiği öğrenilirken, uzun süredir görüşmediği oğlu Ahmet Tatlıses, babasının sağlık durumu ve mirasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İbrahim Tatlıses'in miras kararına Ahmet Tatlıses'ten olay yanıt 4

"KİMSE ZİYARET ETMİYOR"

Babasının yaklaşık bir aydır fizik tedavi gördüğünü belirten Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'i kimsenin ziyaret etmediğini öne sürdü.

2. Sayfa'nın haberine göre; Ahmet Tatlıses, "Bir aydır fizik tedavi görüyor, kimse de ziyaretine gitmiyor. Düşenin dostu bir yere kadar. Öyle süperim demekle olmuyor" dedi.

İbrahim Tatlıses'in miras kararına Ahmet Tatlıses'ten olay yanıt 5

"EVLAT HER YERDE BULUNMUYOR"

Babasıyla arasındaki gerilime ilişkin konuşan Ahmet Tatlıses, sert sözlerini sürdürdü.

"Keşke İbrahim Bey de aklıselim düşünse... 'Ben ne yapıyorum?' demesi lazım. Çünkü evlat her yerde bulunmuyor" ifadelerini kullanan Tatlıses, babasına dikkat çeken bir mesaj gönderdi.

İbrahim Tatlıses'in miras kararına Ahmet Tatlıses'ten olay yanıt 6

"ASLA ÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

İbrahim Tatlıses'in daha önce yaptığı "Mirasımı devlete bırakacağım" açıklaması da Ahmet Tatlıses'e soruldu.

Ahmet Tatlıses, miras konusunda, "Olur mu öyle şey? Çocukları var, torunları var, yeğenleri var... Asla öyle bir şey olamaz da İbrahim Bey'e gaf yaptırdılar. Devlet de kabul etmez zaten, 'Ben aciz miyim sen bana bu parayı veriyorsun? Sen önce onlara bakacaksın. Çünkü bakmazsan biz bakmak zorundayız' der" şeklinde konuştu.

İşte İmparator’un gayrimenkul listesi İŞTE İMPARATOR'UN GAYRİMENKUL LİSTESİ
İbrahim Tatlıses'in miras kararına Ahmet Tatlıses'ten olay yanıt 7

İBRAHİM TATLISES: "ÇOCUKLARIMA KURUŞ YOK"

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda hastaneden yaptığı açıklamada mirasıyla ilgili aldığı kararı duyurmuştu.

Ünlü türkücü, "Bütün mirasımı devlete bıraktım. Çocuklarıma kuruş yok" ifadelerini kullanmıştı.

Baba ile oğul arasında uzun süredir devam eden gerilim, Ahmet Tatlıses'in son açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses'in miras kararına Ahmet Tatlıses'ten olay yanıt 8

MİRASI NE KADAR?

Bu açıklamaların ardından Tatlıses'in mirası da yeniden gündem oldu. İşte İmparator'un iddia edilen mal varlığı:

- Seyrantepe'de 32 daire ve 4 dükkân,

- Fikirtepe'de 4 daire,

- İstanbul'un farklı ilçelerinde 5 daire,

- Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar,

- İzmir'de 5 lüks daire,

- Bodrum'da ise 12 villa ve geniş bir arazi bulunduğu biliniyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin