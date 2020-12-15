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Masumlar Apartmanı izleyicileri bunu konuşuyor! Alper Saldıran'ın eski eşi bakın kim çıktı
Masumlar Apartmanı'nda Uygar karakteriyle dikkat çeken Alper Saldıran, son günlerde en fazla adından söz edilen oyunculardan birisi. Genç yaşlardan beri dizilerde faal olarak rol alan ve başarılı oyunculuğuyla takdir toplayan başarılı oyuncunun özel hayatı en az oyunculuğu kadar merak konusu. Masumlar Apartmanı'nın Uygar'ı hakkında araştırma yapan hayranları, ünlü oyuncunun eski eşini öğrenince şaşkına döndü. İşte Alper Saldıran'ın herkesi şaşırtan eski eşi...
Giriş Tarihi: 15.12.2020 05:41Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 05:44