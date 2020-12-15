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Masumlar Apartmanı izleyicileri bunu konuşuyor! Alper Saldıran'ın eski eşi bakın kim çıktı

Masumlar Apartmanı'nda Uygar karakteriyle dikkat çeken Alper Saldıran, son günlerde en fazla adından söz edilen oyunculardan birisi. Genç yaşlardan beri dizilerde faal olarak rol alan ve başarılı oyunculuğuyla takdir toplayan başarılı oyuncunun özel hayatı en az oyunculuğu kadar merak konusu. Masumlar Apartmanı'nın Uygar'ı hakkında araştırma yapan hayranları, ünlü oyuncunun eski eşini öğrenince şaşkına döndü. İşte Alper Saldıran'ın herkesi şaşırtan eski eşi...

Giriş Tarihi: 15.12.2020 05:41 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 05:44
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Masumlar Apartmanı izleyicileri bunu konuşuyor! Alper Saldıran'ın eski eşi bakın kim çıktı

Bir dönem sıklıkla dizilerde yer aldıktan sonra ciddi bir süre mesleğe ara veren Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı ile bir kez daha televizyonlara döndü. Masumlar Apartmanı'nın yıldızı ünlü oyuncunun hayatına ilişkin araştırmalarda bulunanlar eski eşini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Alper Saldıran başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri...

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Masumlar Apartmanı izleyicileri bunu konuşuyor! Alper Saldıran'ın eski eşi bakın kim çıktı

OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN

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Masumlar Apartmanı izleyicileri bunu konuşuyor! Alper Saldıran'ın eski eşi bakın kim çıktı
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Masumlar Apartmanı izleyicileri bunu konuşuyor! Alper Saldıran'ın eski eşi bakın kim çıktı
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Masumlar Apartmanı izleyicileri bunu konuşuyor! Alper Saldıran'ın eski eşi bakın kim çıktı