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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses nişanlandı! Tatlıses’in damadı Levent Dörter'i geri çevirdi
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses uzun süredir birliktelik yaşadığı Levent Dörter ile nişanlandı. Yüzükleri Tatlıses takarken damadı ile yaşananlar dikkat çekti. Usta şarkıcı kurdeleyi kestikten sonra kızı Dilan Çıtak'a elini öptürdü, damadını ise nazikçe geri çevirdi. O anlar kameralara yansıdı.
Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:35Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 09:37