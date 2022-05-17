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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses nişanlandı! Tatlıses’in damadı Levent Dörter'i geri çevirdi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses uzun süredir birliktelik yaşadığı Levent Dörter ile nişanlandı. Yüzükleri Tatlıses takarken damadı ile yaşananlar dikkat çekti. Usta şarkıcı kurdeleyi kestikten sonra kızı Dilan Çıtak'a elini öptürdü, damadını ise nazikçe geri çevirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 09:37
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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses nişanlandı! Tatlıses’in damadı Levent Dörter’i geri çevirdi

Uzun zamandır aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter, evlilik yolunda ilk adımı attı. Koronavirüs salgından dolayı sürekli nişanı erteleyen ikili dün aile dostları ve arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlandı.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses nişanlandı! Tatlıses’in damadı Levent Dörter’i geri çevirdi

KURDELEYİ BABASI KESTİ

Kızının en özel gününde duygusal anlar yaşayan Tatlıses nişan kurdelesini kesti.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses nişanlandı! Tatlıses’in damadı Levent Dörter’i geri çevirdi

İbrahim Tatlıses'in kurdeleyi kestikten sonra kızı Dilan Çıtak Deniz'e elini öptürdü, damadını ise nazikçe geri çevirdi. O anlar kameralara yansıdı.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses nişanlandı! Tatlıses’in damadı Levent Dörter’i geri çevirdi

Kız isteme ve nişanlanma töreni bir arada gerçekleşti. Tatlıses o anlarda çiftlere nasihatlerde bulundu.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses nişanlandı! Tatlıses’in damadı Levent Dörter’i geri çevirdi

DÜĞÜN YAZA

Dört yıldır aşk yaşayan ve evlilik yolunda ilerleyen çift yaz aylarında düğün yapacak.