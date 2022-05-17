17 Mayıs 2022, Salı
Oktay Kaynarca'dan hayranlarına müjdeli haber! 'Ben Bu Cihana Sığmazam' ile dönüyor
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Oktay Kaynarca'dan sevenlerini heyecanlandıran haber geldi. Usta oyuncu, atv ekranlarında yayınlanacak olan yeni diziyle ekrana döneceğini müjdeledi. Önceki akşam Arnavutköy'de görüntülenen Kaynarca, "Yeni bir projeye başlıyoruz. Adı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' olacak" dedi.
Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 09:54
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