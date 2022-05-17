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Oktay Kaynarca'dan hayranlarına müjdeli haber! 'Ben Bu Cihana Sığmazam' ile dönüyor

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Oktay Kaynarca'dan sevenlerini heyecanlandıran haber geldi. Usta oyuncu, atv ekranlarında yayınlanacak olan yeni diziyle ekrana döneceğini müjdeledi. Önceki akşam Arnavutköy'de görüntülenen Kaynarca, "Yeni bir projeye başlıyoruz. Adı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 09:54
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Oktay Kaynarca’dan hayranlarına müjdeli haber! ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ ile dönüyor

Son olarak yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren sevilen oyuncu Oktay Kaynarca müjdeli haberi verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Oktay Kaynarca’dan hayranlarına müjdeli haber! ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ ile dönüyor

Bir süredir ekranlardan uzak olan Oktay Kaynarca yeni dizisini açıkladı.

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Oktay Kaynarca’dan hayranlarına müjdeli haber! ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ ile dönüyor

Usta oyuncu, önceki akşam yönetmen Onur Tan'ın DJ performansını dinlemeye Arnavutköy'e gitti.

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Oktay Kaynarca’dan hayranlarına müjdeli haber! ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ ile dönüyor

YENİ PROJEYLE DÖNÜYOR

Ünlü oyuncu, "Yeni bir projeye başlıyoruz. Adı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' olacak" dedi.

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Oktay Kaynarca’dan hayranlarına müjdeli haber! ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ ile dönüyor

Ayrıca tek kişilik bir tiyatro oyunu planının olduğunu söyleyen Kaynarca, gazetecilerin "Dizi çekimlerinin Özbekistan'da yapılacağı söyleniyor. Özbek bir gelin gelir mi?" sorusuna "Yok öyle bir şey, bekarlığa devam" diye cevap verdi.

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