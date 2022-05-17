Oktay Kaynarca’dan hayranlarına müjdeli haber! ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ ile dönüyor

Ayrıca tek kişilik bir tiyatro oyunu planının olduğunu söyleyen Kaynarca, gazetecilerin "Dizi çekimlerinin Özbekistan'da yapılacağı söyleniyor. Özbek bir gelin gelir mi?" sorusuna "Yok öyle bir şey, bekarlığa devam" diye cevap verdi.

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