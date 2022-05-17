17 Mayıs 2022, Salı
Melike Öcalan’ı çıldırtan Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu: İyi niyetim suistimal ediliyor
Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katılan Mehmet Ali Erbil, sunucu Melike Öcalan'a söylediği sözlerle olay oldu. Erbil'in "elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" sözleri karşısında sinirlenen Öcalan, sosyal medyadan ateş püskürmüştü. Tepki çeken sözlerin ardından Mehmet Ali Erbil, sessizliğini bozdu.
Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:00
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