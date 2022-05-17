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Haberler Galeri Melike Öcalan’ı çıldırtan Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu: İyi niyetim suistimal ediliyor

Melike Öcalan’ı çıldırtan Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu: İyi niyetim suistimal ediliyor

Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katılan Mehmet Ali Erbil, sunucu Melike Öcalan'a söylediği sözlerle olay oldu. Erbil'in "elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" sözleri karşısında sinirlenen Öcalan, sosyal medyadan ateş püskürmüştü. Tepki çeken sözlerin ardından Mehmet Ali Erbil, sessizliğini bozdu.

Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:00
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Melike Öcalan’ı çıldırtan Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu: İyi niyetim suistimal ediliyor

Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri döndü.

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Melike Öcalan’ı çıldırtan Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu: İyi niyetim suistimal ediliyor

Erbil, ağır bir hastalık geçirdiğini belirterek, "Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin birçoğu bana dualar etti, onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım" demişti.

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Melike Öcalan’ı çıldırtan Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu: İyi niyetim suistimal ediliyor

SAHNEDE ŞOKE EDEN SÖZLER

Şimdilerde yeni projesi için hazırlanan Mehmet Ali Erbil, önceki akşam bir derginin düzenlediği ödül törenine katıldı. Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil ve ödül töreninin sunucusu Melike Öcalan arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.

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Melike Öcalan’ı çıldırtan Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu: İyi niyetim suistimal ediliyor

"BİR SANA DEĞDİREMEDİM ELİMİ"

Mehmet Ali Erbil, ödülü vereceği anlarda törenin sunucusu Melike Öcalan'a yönelerek, "Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi" ifadelerini kullandı. Neye uğradığını şaşıran Öcalan, bu sözlerin ardından "Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi" ifadelerini kullanmıştı.

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Melike Öcalan’ı çıldırtan Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu: İyi niyetim suistimal ediliyor

"İSTEMEDİĞİM BİR DURUMUN İÇİNDE KALDIM"

'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının canlı yayınına telefonla bağlanan Melike Öcalan, Erbil'in sözleriyle ilgili konuştu.