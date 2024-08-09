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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak gözyaşlarıyla anlattı! 'Peşimi bırakmıyor...'

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. 34 yaşındaki şarkıcı Dilan Çıtak'ın yeni açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile yaşadıkların tek tek anlattı. Dilan Çıtak, Tatlıses soyadını aldığı günden bu yana işlerinin iyi gitmediğini söyledi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 09.08.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:05
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak gözyaşlarıyla anlattı! ’Peşimi bırakmıyor...’

İbrahim Tatlıses'İn kızı Dilan Çıtak, yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak gözyaşlarıyla anlattı! ’Peşimi bırakmıyor...’

Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 'Beyaz Magazin' programında gözyaşları içinde yaşadığı süreci anlattı: "Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Çıktı bir anda 'Dilan benim kızım' dedi. O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak gözyaşlarıyla anlattı! ’Peşimi bırakmıyor...’

Çok büyük markaların masasından kaldırıldım. Sırf insanlar Tatlıses ile çalışmak istemedikleri için. Türkiye'nin yüzde 80'i İbrahim Tatlıses'in evlat ayrımcısı olduğunu çok iyi biliyor. Şu an için maddi bir talebim yok. Bir bedel ödedim tabii ki mirasçıyım." İbrahim Tatlıses yayına mesaj yollayarak, "Benim soyadımı kullanmasın" açıklamasında bulundu.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak gözyaşlarıyla anlattı! ’Peşimi bırakmıyor...’

İbrahim Tatlıses'in yayına Dilan Çıtak'ın açıklamaları sırasında mesaj gönderdi ve "Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey" dedi. Dilan Çıtak ise mesaja şu yanıtı verdi: "Tabii ki İdo'dur. Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. O şahıs yüzünden dışlandım ve evden kovuldum. İbrahim Tatlıses ile uğraşamazsınız. İbrahim Tatlıses ile uğraşırsanız böyle ayağınıza dolanır.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak gözyaşlarıyla anlattı! ’Peşimi bırakmıyor...’

Babam ameliyat olmadan önce ona, 'Buradaki 6,5 milyon Euro'luk araziyle ilgili imzanı bana ver. Ben halledeyim hastaneden çıkınca sen zaten yorgun olursun' diye imza attırmak istiyor. Babam 'Ben daha ölmedim' imza atmıyor." Şarkıcı, İbrahim Tatlıses'in kendisine iyi gelmediğini de söyledi: "Çıtak soyadımı göğsümü gere gere kullanmaya devam edeceğim.

Çünkü ben Çıtak olarak doğdum. Ben kimsenin soyadını almadım. Bana aldırdılar. Kendisi 'Dilan Çıtak benim kızımdır' diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları yanına çağırıp 'Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses'in kızı olmanın birtakım kuralları var' dedi. Davayı da ben açmadım. Kendileri babalık davası açtılar. Bana başka çocukları yüzünden de mobbing uyguladı."