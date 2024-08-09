09 Ağustos 2024, Cuma
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak gözyaşlarıyla anlattı! 'Peşimi bırakmıyor...'
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. 34 yaşındaki şarkıcı Dilan Çıtak'ın yeni açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile yaşadıkların tek tek anlattı. Dilan Çıtak, Tatlıses soyadını aldığı günden bu yana işlerinin iyi gitmediğini söyledi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 09.08.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:05