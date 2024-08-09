09 Ağustos 2024, Cuma
Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı! Kendisinden yaşça küçük...
Ekranların uzun soluklu dizisi "Arka Sokaklar"da 17 sezon boyunca Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Dizi sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde alan Çoruh, kendisinden yaşça küçük eşiyle birlikte görüntülendi. Şevket Çoruh'un eşi, güzelliğiyle görenleri hayran bırakırken, çiftin mutluluğu da gözlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 09.08.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:00