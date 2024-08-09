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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı! Kendisinden yaşça küçük...

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı! Kendisinden yaşça küçük...

Ekranların uzun soluklu dizisi "Arka Sokaklar"da 17 sezon boyunca Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Dizi sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde alan Çoruh, kendisinden yaşça küçük eşiyle birlikte görüntülendi. Şevket Çoruh'un eşi, güzelliğiyle görenleri hayran bırakırken, çiftin mutluluğu da gözlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 09.08.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:00
Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh’un eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı! Kendisinden yaşça küçük...

Yıllardır ekranlarda yer alan "Arka Sokaklar" dizisinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh, diziden ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeniden projede rol almaya başladı. Çoruh, ayrılık sürecinde tiyatroya daha fazla zaman ayırmak ve farklı roller canlandırmak istediğini belirtmişti.

Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh’un eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı! Kendisinden yaşça küçük...

Çoruh, katıldığı bir YouTube programında "Arka Sokaklar'a tekrar geri döndüm çünkü para lazım." diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh’un eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı! Kendisinden yaşça küçük...

Şevket Çoruh, dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Kendisinden 15 yaş küçük eşiyle Çeşme'de sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan Çoruh, Çeşme gecelerinde eşiyle el ele görüntülendi.

Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh’un eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı! Kendisinden yaşça küçük...

Genç eşi Özge Turna ile görüntülenen Şevket Çoruh'u görenler "Eşi çok güzel", "Kızı gibi duruyor" gibi yorumlarda bulundu.

Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh’un eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı! Kendisinden yaşça küçük...

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