09 Ağustos 2024, Cuma
'Estetiği seviyorum' demişti! Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali ortaya çıktı! Bambaşka biri olmuş..
Türk televizyon tarihine damga vuran gençlik dizisi "Hayat Bilgisi", izleyicilere unutulmaz karakterler ve eğlenceli anlar yaşatmıştı. Özellikle dizinin dikkat çeken karakterlerden biri olan "Kikirik" son haliyle dikkat çekiyor. Yaptırdığı estetik operasyonlarıyla sık sık gündem olan oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. İşte Çisil Oral'ın son hali...
Giriş Tarihi: 09.08.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 09:44