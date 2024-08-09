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Haberler Galeri 'Estetiği seviyorum' demişti! Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali ortaya çıktı! Bambaşka biri olmuş..

'Estetiği seviyorum' demişti! Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali ortaya çıktı! Bambaşka biri olmuş..

Türk televizyon tarihine damga vuran gençlik dizisi "Hayat Bilgisi", izleyicilere unutulmaz karakterler ve eğlenceli anlar yaşatmıştı. Özellikle dizinin dikkat çeken karakterlerden biri olan "Kikirik" son haliyle dikkat çekiyor. Yaptırdığı estetik operasyonlarıyla sık sık gündem olan oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. İşte Çisil Oral'ın son hali...

Giriş Tarihi: 09.08.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 09:44
’Estetiği seviyorum’ demişti! Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral’ın son hali ortaya çıktı! Bambaşka biri olmuş..

Bir dönemin fenomen dizisi Hayat Bilgisi'nde Kikirik" olarak tanınan Çisil Oral, son haliyle yeniden gündemde... Kikirik, dizideki enerjik ve neşeli kişiliğiyle hafızalarda yer etmişti.

’Estetiği seviyorum’ demişti! Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral’ın son hali ortaya çıktı! Bambaşka biri olmuş..

Ekranlardan uzak yaşayan oyuncunun neler yaptığı merak edildi. Başrollerinde Perran Kutman, Kerem Küpeli, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır ve İpek Erdem gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide Kikirik karakterine hayat veren Çisil Oral, yıllar içince bambaşka birine dönüştü.

’Estetiği seviyorum’ demişti! Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral’ın son hali ortaya çıktı! Bambaşka biri olmuş..

Aradan geçen zamanda yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlandı.

’Estetiği seviyorum’ demişti! Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral’ın son hali ortaya çıktı! Bambaşka biri olmuş..

İşte Çisil Oral başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

’Estetiği seviyorum’ demişti! Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral’ın son hali ortaya çıktı! Bambaşka biri olmuş..

Paşhan Yılmazel